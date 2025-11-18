Το κόλπο ενός ζευγαριού για να συνταξιοδοτηθεί στα 40: «Μετατρέψαμε την αποταμίευση σε...»

Η Katie συνταξιοδοτήθηκε στα 35 της και ο Alan στα 40 και το επίτευγμα τους έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Η «φόρμουλά» τους βασίστηκε σε αυστηρό οικονομικό σχεδιασμό, θυσίες και διαρκή πειθαρχία. Σήμερα έχουν χτίσει περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ και αφιερώνουν τον χρόνο τους σε ταξίδια και εκπαιδευτικά προγράμματα για αποταμίευση.

Το μυστικό της σύντομης συνταξιοδότησης: Οικονομικός σχεδιασμός με στόχο... όχι με ηλικία

Το ζευγάρι ακολούθησε το μοντέλο FIRE (Financial Independence, Retire Early), ένα σύστημα που εστιάζει στη μείωση εξόδων, τη σταθερή επένδυση και τον καθορισμό ενός οικονομικού στόχου που επιτρέπει κάλυψη εξόδων μέσω παθητικού εισοδήματος. «Καταλάβαμε ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά να φτάσουμε σε ένα νούμερο που καλύπτει τις ανάγκες μας», εξηγεί ο Alan.

Το σχέδιο τους πέρασε από διάφορες φάσεις:

Δημιουργία ταμείου ανάγκης

Αποφυγή χρεών με υψηλό επιτόκιο

Αξιολόγηση κάθε εξόδου βάσει «πραγματικής αξίας»

Αύξηση των εισοδημάτων

Ο Alan ίδρυσε επιχείρηση μετά την απώλεια της δουλειάς του το 2008, ενώ η Katie εργάστηκε ως εργολάβος, αυξάνοντας σημαντικά τις αποδοχές της. Μόλις εξασφάλισαν πλεόνασμα, άρχισαν να επενδύουν σταθερά, με απλό και επαναλαμβανόμενο τρόπο.

Το παιχνίδι της οικονομίας: Πώς άντεξαν τις θυσίες

Για να κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη, μετέτρεψαν την εξοικονόμηση σε παιχνίδι. Ανάμεσα στις πιο ακραίες προκλήσεις τους:

Να μην ανάβουν θέρμανση τον χειμώνα

Να χρησιμοποιούν μόνο ζεστό νερό σε μπουκάλια και πολλά ρούχα

Να μην φορτίζουν το κινητό στο σπίτι, ώστε να μειώσουν το ρεύμα

Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτές οι μικρές, αλλά συνεχείς αποφάσεις ήταν καθοριστικές για να φτάσουν στη σημερινή τους οικονομική ελευθερία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr