Κακοποιείται ένα παιδί κάθε 20 ώρες στην Κύπρο – 438 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο

Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε μία νέα υπόθεση κάθε 20 ώρες, ουσιαστικά ένα παιδί κάθε μέρα. Κι αυτά είναι μόνο τα παιδιά που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν, που αρνήθηκαν να κρατήσουν το «μυστικό» που τους επέβαλε ο θύτης, όπως σημειώνει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών Ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, εγκαινιάζεται την Τρίτη μια νέα παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης και δράσης με τίτλο #20ΓιαΣένα.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας και στην κινητοποίηση κάθε πολίτη, ώστε να τερματιστεί η σιωπή γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι έρχεται να ενισχύσει τη φωνή των ίδιων των παιδιών, προωθώντας μια κοινωνία που αναγνωρίζει, αντιμετωπίζει και δεν αποσιωπά την κακοποίηση.

Τα πέντε αιτήματα που ζητούν άμεση υλοποίηση

Η εκστρατεία καλεί πολίτες, γονείς, επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να στηρίξουν πέντε κρίσιμα αιτήματα για την καλύτερη προστασία των παιδιών και συγκεκριμένα την ουσιαστική, εξειδικευμένη ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε όλα τα παιδιά που έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση και την ενίσχυση της εκπαίδευσης στα σχολεία, με ουσιαστική Αγωγή Ζωής που βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίζουν κινδύνους στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Επίσης, η εκστρατεία καλεί να στηρίξουν την τοποθέτηση ψυχολόγου σε κάθε σχολείο, για σταθερή υποστήριξη και έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων, καθώς και τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό και άμεση αφαίρεση υλικού παιδικής κακοποίησης από το διαδίκτυο, με στενή συνεργασία Αστυνομίας, ψηφιακών πλατφορμών και αρμόδιων υπηρεσιών.

Η δράση των 20 λεπτών

Η εκστρατεία «20 λεπτά για σένα» καλεί κάθε ενήλικα να αφιερώσει 20 λεπτά από τις 10:00 έως τις 10:20 το πρωί, ένα λεπτό για κάθε ώρα που περνά μέχρι να κακοποιηθεί άλλο ένα παιδί.

Οι πολίτες καλούνται να μελετήσουν τα 5 αιτήματα, να φωτογραφίσουν την ομάδα τους κρατώντας μήνυμα με το hashtag #20ΓιαΣένα και να αναρτήσουν τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τα σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο πραγματοποιούν παράλληλες δράσεις. Τα παιδιά απαντούν στο ερώτημα «Τι χρειάζομαι για να νιώσω ασφάλεια;», γράφουν τις σκέψεις τους σε post-it και τις τοποθετούν στον «Τοίχο έχει Φωνή».

Οι σχολικές μονάδες στη συνέχεια δημοσιεύουν τον τοίχο στις σελίδες τους με το #20ΓιαΣένα.

Η σημερινή εκστρατεία στέλνει το ηχηρό μήνυμα «κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει με φόβο, κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο, κανένα παιδί δεν πρέπει να σωπαίνει», προστίθεται.

«Σε κάθε παιδί αξίζει να χαμογελά και να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αξιοπρέπειας και αγάπης. Και η σημερινή μέρα υπενθυμίζει ότι η προστασία τους είναι ευθύνη όλων μας» τονίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ