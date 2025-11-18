Ecommbx
Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Τουρκία - Τρεις καταδίκες είχε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου
ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Τουρκία - Τρεις καταδίκες είχε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

 18.11.2025 - 14:23
Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Τουρκία - Τρεις καταδίκες είχε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

Δεν κατάφερε, τελικά, να κρατηθεί στη ζωή ο πατέρας της τετραμελούς οικογένειας τουριστών, που δηλητηριάστηκαν κατά την παραμονή τους στην Κωνσταντινούπολη, καθώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε χθες, ακολουθώντας τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που διέμεναν, είχε τρεις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του.

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, με τέσσερις από τους έντεκα συνολικά συλληφθέντες να έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ οι υπόλοιποι επτά εξακολουθούν να κρατούνται, καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο των ερευνών ήρθε στο φως η κατάθεση του εργαζομένου που πραγματοποίησε την απολύμανση στο ξενοδοχείο (η οποία εξετάζεται ως αιτία για τη δηλητηρίαση και των μελών της οικογένειας Μπετσέκ), ενώ ο οδηγός ταξί που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο κατέθεσε ότι ο πατέρας του είχε εκμυστηρευθεί πως κάθε φορά που επισκεπτόταν την Κωνσταντινούπολη αντιμετώπιζε «κάποιο ατύχημα».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σε ξενοδοχείο στη γειτονιά Φατίχ. Η οικογένεια των Σερβέτ και Τσιγκντέμ Μπετσέκ είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Γερμανία και διέμενε μαζί με τα παιδιά τους, Καντίρ Μουχαμέτ και Μάσαλ, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ, η μητέρα εντόπισε την κόρη της αναίσθητη και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έφθασαν άμεσα ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις. Η μικρή Μάσαλ και λίγο αργότερα ο μεγαλύτερος αδελφός της, Καντίρ Μουχαμέτ, υπέκυψαν στο νοσοκομείο.

Η μητέρα, Τσιγκντέμ Μπετσέκ, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, ενώ ο πατέρας, Σερβέτ Μπετσέκ, που νοσηλευόταν με συμπτώματα δηλητηρίασης, πέθανε το βράδυ της Τρίτης παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το βάρος της έρευνας στην απολύμανση του ξενοδοχείου

Η έρευνα για την υπόθεση επεκτάθηκε σημαντικά, καθώς, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης — που θεωρήθηκε αρχικά πιθανό — δεν είναι πλέον το μοναδικό που εξετάζεται. Το χρονικό των γεγονότων φώτισε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: Στις 11 Νοεμβρίου στις 17:00, μία ώρα αφότου η οικογένεια είχε φύγει από το ξενοδοχείο για φαγητό στο Ορτάκιοϊ, συνεργείο απολύμανσης πραγματοποίησε ψεκασμό με χημικά στο κτίριο. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, η οικογένεια επέστρεψε στο δωμάτιο.

Οι αρχές αξιολόγησαν την πιθανότητα έκθεσης σε «φωσφίτη αλουμινίου», ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε εντομοκτόνα και θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο, ακόμη και όταν εισπνέεται σε μικρή ποσότητα. Από τους δεκαπέντε ενοίκους που διέμεναν συνολικά στο ξενοδοχείο, τρεις εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Οι υπόλοιποι δεν παρουσίασαν προβλήματα υγείας.

Την έρευνα παρακολουθεί στενά το ιατροδικαστικό ινστιτούτο, το οποίο αναμένεται να καθορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου των τεσσάρων μελών της οικογένειας: αν οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση ή σε έκθεση στην τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην απολύμανση. Σήμερα αναμένεται να προσαχθούν στα δικαστήρια και τα υπόλοιπα επτά άτομα που κρατούνται.

Καταθέσεις οδηγούν σε κρίσιμα στοιχεία

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι τους είδε ιδιαίτερα ανήσυχους. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η μητέρα ήταν αναίσθητη, ενώ η μικρή Μάσαλ έκανε συνεχείς εμετούς κατά τη διαδρομή. Από το ταξί δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί δείγμα, καθώς είχε πλυθεί.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος που πραγματοποίησε την απολύμανση φέρεται να δήλωσε ότι «έκλεισε κάθε σημείο απ’ όπου θα μπορούσε να διαρρεύσει ο αέρας», σημειώνοντας ότι χρησιμοποίησε τη συνηθισμένη ποσότητα εντομοκτόνου — δύο καπάκια του σκευάσματος — πριν αποχωρήσει από το ξενοδοχείο. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει τρεις προγενέστερες καταδίκες για πρόκληση σωματικής βλάβης, απάτη και έκθεση ζώου σε κίνδυνο, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τα μέλη της εταιρείας απολύμανσης.

Οι πρώτες συλλήψεις

Από τους έντεκα συνολικά συλληφθέντες, τέσσερις προφυλακίστηκαν: ο ιδιοκτήτης του πάγκου από τον οποίο αγοράστηκαν μύδια, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου όπου γευμάτισε η οικογένεια, ο ιδιοκτήτης καταστήματος λουκουμιών και ο ιδιοκτήτης του καφέ όπου κατανάλωσαν αναψυκτικά και τσάι. Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, το ενδεχόμενο διαφυγής κρίθηκε υψηλό ενόψει της αναμονής των ιατροδικαστικών αποτελεσμάτων.

Για τέσσερα θετικά σημεία που προέκυψαν από την πρώτη συνάντησή του με τον νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων,  Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν.

