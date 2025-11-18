Δύο ώρες... βασάνιζαν την 30χρονη μέχρι να ξεψυχήσει στη Λεμεσό - Στο κελί ξανά και οι πέντε κατηγορούμενοι

Πρόκειται για δύο 24χρονες, μια 35χρονη, έναν 30χρονο και μια 31χρονη, όλοι από τη Νιγηρία, οι οποίοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι επέστρεψαν από νυχτερινή διασκέδαση και βρήκαν την 30χρονη σε έξαλλη κατάσταση και πως προσπαθούσαν να την σταματήσουν, όταν αυτή επιτέθηκε σε μια από τις 24χρονες.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, από τις ανακρίσεις των υπόπτων φαίνεται ότι το θύμα, μεταξύ άλλων, δέχθηκε κτυπήματα από την 35χρονη με σκουπόξυλο, που εντοπίστηκε σπασμένο στη σκηνή, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό διήρκησε γύρω στις δύο ώρες.

Πέραν από τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον των πέντε, όπως φόνος εκ προμελέτης και συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, ο αστυνομικός ανακριτής ανέφερε πως αναμένεται από τη Νομική Υπηρεσία να εξετάσει κατά πόσο προκύπτει και το αδίκημα της διατήρησης οίκου ανοχής, ώστε να συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε έρευνες και πέντε ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ οι ύποπτοι έχουν εξεταστεί από κυβερνητικούς ψυχίατρους και διαπιστώθηκε ότι είναι σε θέση να παρακολουθήσουν δικαστική διαδικασία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, αναμένεται άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και να ληφθούν άλλες 41 καταθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ