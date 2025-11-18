Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επ. Προσφύγων: Συζητούν πρόταση για εκτίμηση κατεχόμενων περιουσιών από εγκεκριμένους ιδιώτες

 18.11.2025 - 14:34
Επ. Προσφύγων: Συζητούν πρόταση για εκτίμηση κατεχόμενων περιουσιών από εγκεκριμένους ιδιώτες

Την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων συζήτησε πρόταση νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μιχάλη Γιακουμή, με την οποία δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εγκεκριμένους ιδιώτες εκτιμητές των εκτιμήσεων κατεχόμενων ή απροσπέλαστων ακινήτων των δικαιούχων ή άλλων προσώπων, στο πλαίσιο αξιολόγησης αιτήσεων προς τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΦΙΚΒ) για παροχή οικονομικής ενίσχυσης ή καθορισμού του ύψους της εκάστοτε ενίσχυσης.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, ανέφερε ότι «δεν αλλάζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Φορέα – του δίνουμε τα εργαλεία να δουλέψει. Οι καθυστερήσεις δεν μπορούν να κρατούν ομήρους τους εκτοπισμένους. Θέλουμε ταχύτητα, διαφάνεια και εξυπηρέτηση», τόνισε, καλώντας όλους να στηρίξουν την πρόταση επί της αρχής.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των εκτοπισμένων, με μέτρα που ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων, Πόλυς Κουρουσίδης, εξέφρασε την ετοιμότητα του Συνδέσμου να προβούν σε εκτιμήσεις της κατεχόμενης περιουσίας με σκοπό οι πρόσφυγες να υποβάλλουν τις εκτιμήσεις στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και να εξετάζονται αυτές οι αιτήσεις πολύ πιο γρήγορα για διευκόλυνση του προσφυγικού κόσμου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κουρουσίδης εξήγησε ότι θα υπάρχει ειδική χρέωση, την οποία οι ειδικοί εκτιμητές θα μπορούν να συζητήσουν με τον ΦΙΚΒ και το Τμήμα Κτηματολογίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εκτίμηση των κατεχόμενων περιουσιών δεν μπορεί να γίνει με τα ίδια κριτήρια με τις περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές, επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στις κατεχόμενες περιουσίες και δεν μπορεί να γίνει επιτόπου επιθεώρηση. Αυτήν τη στιγμή, ο ΦΙΚΒ εκτιμά τις κατεχόμενες περιουσίες βάσει των τιμών του 1974 και χρησιμοποιεί έναν συντελεστή των τιμών επί 36.

Η Διευθύντρια του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, Τζένη Παπαχαραλάμπους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την πρόταση νόμου θα γίνει ταχύτερη η διαδικασία της εκτίμησης των κατεχόμενων περιουσιών και θα είναι προς όφελος όλων των εκτοπισμένων για να προχωρούν με τα δάνεια. Ακόμη, σημείωσε ότι εισηγήθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων να αλλάξει ο συντελεστής εκτίμησης των κατεχόμενων περιουσιών, δεδομένης της αξίας που παίρνουν τα ακίνητα τώρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για τέσσερα θετικά σημεία που προέκυψαν από την πρώτη συνάντησή του με τον νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων,  Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν.

