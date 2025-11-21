Σοκαριστικές φωτογραφίες από τη στιγμή που ο κινητήρας του αεροσκάφος της UPS αποσπάται λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί στο Κεντάκι

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ( National Transportation Safety Board, NTSB) δημοσίευσε την Πέμπτη (20/11) μια προκαταρκτική έκθεση για το τραγικό περιστατικό, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 και 11 άτομα στο έδαφος.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν φλόγες να αναδύονται λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποκόλληση του κινητήρα, υποδηλώνοντας ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από την πρόσκρουση του αποκολλημένου κινητήρα σε ένα φτερό γεμάτο καύσιμα



Τρομακτικές εικόνες αποτυπώνουν την πτήση 2976 της UPS κατά τη διάρκεια της απογείωσης από το Διεθνές Αεροδρόμιο Muhammad Ali του Λούισβιλ, όταν ένας από τους τρεις κινητήρες του αεροσκάφους αποκολλάται και αμέσως μετά ξεσπάει μια μεγάλη πυρκαγιά.

Δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό για ποιον λόγο αποσπάστηκε ο κινητήρας του αεροπλάνου. Η έκθεση περιγράφει πώς αποσπάστηκε από τον πυλώνα - το τμήμα που συνδέει τον κινητήρα με το φτερό - καθώς το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για την απογείωση.



Όπως τονίζει η έκθεση, παρά την πυρκαγιά που κατέστρεψε την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους, το αεροσκάφος ξεπέρασε τον φράχτη του αεροδρομίου, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να ανέβει πάνω από 30 πόδια πάνω από το έδαφος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, συνετρίβη προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και δηλώσεις δύο μαρτύρων από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι η ταχύτητα του MD-11 φαινόταν κανονική.



Επίσης, υπογραμμίζουν ότι το αεροπλάνο πέταξε κανονικά «πριν γείρει ελαφρώς προς τα αριστερά».

Μετά τη μοιραία συντριβή, αποκαλύφθηκε ότι ο αριστερός πυλώνας στήριξης του αεροσκάφους, ο οποίος βοηθά στη συγκράτηση του κινητήρα στη θέση του, παρουσίαζε «ρωγμές κόπωσης εκτός από περιοχές με αστοχία λόγω υπερβολικής καταπόνησης».

Η αντίδραση της UPS

Μετά το αεροπορικό δυστύχημα, η UPS προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, απαγορεύοντας προσωρινά τις πτήσεις του στόλου MD-11.



«Λόγω της υπερβολικής προσοχής και για λόγους ασφαλείας, αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε προσωρινά τις πτήσεις του στόλου MD-11. Λάβαμε αυτή την απόφαση προληπτικά, κατόπιν σύστασης του κατασκευαστή του αεροσκάφους», ανέφερε η UPS σε δήλωσή της.



Η εταιρεία υπογράμμισε πως «τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την ασφάλεια των υπαλλήλων μας και των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε την αξιόπιστη υπηρεσία στην οποία βασίζονται οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο».

Το μοντέλο αεροσκάφους MD-11

Την ώρα που η έρευνα για τη θανατηφόρα συντριβή της πτήσης 2976 συνεχίζεται, εμπειρογνώμονες στον τομέα της αεροπορίας έχουν μοιραστεί ανησυχητικές λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο αεροσκάφος MD-11.

Το αεροπλάνο McDonnell Douglas MD-11

«Το μοντέλο ήταν ήδη ξεπερασμένο όταν κυκλοφόρησε – εκτός, φυσικά, από τη μεταφορά φορτίων. Είναι ένα εργατικό άλογο», δήλωσε η Mary Schiavo, πρώην γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, στην εφημερίδα USA Today.



Σύμφωνα με στοιχεία της Boeing που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο το MD-11 έχει το δεύτερο χειρότερο ιστορικό ασφάλειας από όλα τα εμπορικά αεροσκάφη που εξακολουθούν να λειτουργούν.



Το μοντέλο κυκλοφόρησε αρχικά το 1990 ως επιβατικό τζετ, αλλά λόγω της χαμηλής απόδοσης καυσίμου και του υψηλού κόστους συντήρησης, αποσύρθηκε από τις εμπορικές πτήσεις το 2014 και έκτοτε χρησιμοποιείται μόνο ως αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων.



«Είχε τη φήμη ότι ήταν ένα αεροσκάφος δύσκολο στην προσγείωση», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Ross Aimer, διευθύνων σύμβουλος της Aero Consulting Experts και μακροχρόνιος πιλότος της United Airlines.



Το συγκεκριμένο MD-11 που συνετρίβη την Τρίτη (4/11) κατασκευάστηκε το 1991 από τη McDonnell Douglas, η οποία σήμερα ανήκει στην Boeing. Η UPS το αγόρασε το 2006.



«Η ηλικία μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά όσο ένα αεροσκάφος συντηρείται καλά, μπορεί να διαρκέσει για πάντα», δήλωσε ο Jeff Guzzetti, πρώην ερευνητής της NTSB και σύμβουλος αεροπορικής ασφάλειας, στο The Wall Street Journal.



Τα αρχεία που εξέτασε η WSJ έδειξαν ότι το αεροσκάφος που πραγματοποίησε τη μοιραία πτήση παρέμεινε στο έδαφος στο Σαν Αντόνιο του Τέξας από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου, επειδή χρειαζόταν μόνιμη επισκευή για να διορθωθεί μια ρωγμή στο ρεζερβουάρ καυσίμου του.



Ο σύμβουλος αεροπορικών μεταφορών Mike Boyd δήλωσε στο CNN: «Στην UPS, δεν θα ανησυχούσα για την ηλικία του αεροσκάφους. Το κύριο πρόβλημα για τους αερομεταφορείς είναι το αυξανόμενο κόστος συντήρησης, το οποίο οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα, και η κατανάλωση καυσίμων».



Στις αρχές του έτους, υπήρχαν περισσότερα από 80 ενεργά αεροσκάφη MD-11 που λειτουργούσαν για τις FedEx Express, UPS Airlines και Western Global Airlines.





Τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος

Από το αεροπορικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους συνολικά 14 άτομα, τρία μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 και 11 άτομα στο έδαφος.



Ο Louisnes Fedon και η τρίχρονη εγγονή του, Kimberly Asa, ήταν δύο από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή.



Ένα άλλο θύμα ήταν ο Matt Sweets, 37 ετών, ο οποίος επέζησε της αρχικής έκρηξης, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, αφού το 95% του σώματός του είχε υποστεί εγκαύματα.



Ο John Spray, 45 ετών, σκοτώθηκε τραγικά όταν το αεροπλάνο συνετρίβη στην εταιρεία Grade A Auto Parts & Recycling, όπου εργαζόταν εκείνη τη στιγμή.



Η Έλλα Πέτι Γουόρτον, 31 ετών, επίσης έχασε τη ζωή της ενώ εργαζόταν στην επιχείρηση ανακύκλωσης, η οποία ανήκε στον Σπρέι.



Η αγαπημένη μητέρα Άντζελα Άντερσον, 45 ετών, ο Κάρλος Φερνάντεζ, 52 ετών, η Τρινάντετ Τσάβες, 37 ετών, ο Τόνι Κρέιν, 65 ετών, ο Τζον Λουκς, 52 ετών, και η Μέγκαν Γουάσμπερν, 35 ετών, επίσης έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.



Ο καπετάνιος Richard Wartenberg, ο πρώτος αξιωματικός Lee Truitt και η αναπληρωματική αξιωματικός Dana Diamond, επίσης έχασαν τη ζωή τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα