ΠτΔ: Η ίδρυση της ΚΔ είναι η μεγαλύτερη διαπραγματευτική μας δύναμη

ας της ΕΟΚΑ ’55-’59 μπορεί να μην οδήγησε στην πολυπόθητη Ένωση με την Ελλάδα, έφερε, όμως, το πολυτιμότερο μέχρι σήμερα αγαθό, την κρατική μας υπόσταση, τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική μας δύναμη, την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι

Μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «70 χρόνια ΕΟΚΑ 1955-1959», που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Προμαχώνας D’Avila, στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πριν 70 χρόνια μια νέα μέρα και μια νέα εποχή ξημέρωνε για τον κυπριακό ελληνισμό, σημειώνοντας ότι από το βράδυ της 31ης Μαρτίου μέχρι τα ξημερώματα της 1ης Απριλίου του 1955, όλη η Κύπρος σείστηκε από εκρήξεις βομβών και γέμισε με χιλιάδες προκηρύξεις, οι οποίες σήμαναν την έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, υπό την καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

«Αυτό το ξημέρωμα έμελλε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην παγκόσμια Iστορία, όχι μόνο στην Ιστορία του Ελληνισμού, και να γράψει λαμπρές σελίδες ηρωισμού και ανδρείας, σελίδες γεμάτες με αίμα και θυσίες αγωνιστών της Κύπρου. Και ακριβώς μέσα σε αυτή τη συλλογιστική, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 1η Απριλίου του 1955 αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της Κύπρου, την ιστορία του Ελληνισμού και καθοριστικό σταθμό στην πολυτάραχη ζωή της πατρίδας μας», συμπλήρωσε.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «που σε κάθε ευκαιρία μνήμης και τιμής των αγωνιστών, των παππούδων και των γιαγιάδων μας, των γονιών μας, για αποτίναξη του αγγλικού ζυγού, νιώθουμε δικαιωματικά περήφανοι και συγκινημένοι».

«Περήφανοι για τους προγόνους μας, για τους ανθρώπους της πατρίδας μας, οι οποίοι, φλεγόμενοι κυριολεκτικά και μεταφορικά από την αγάπη για την ελευθερία και την Ένωση με την Ελλάδα και αψηφώντας κάθε κίνδυνο και ενδοιασμό, εντάχθηκαν στον αγώνα και πρόσφεραν απλόχερα τις υπηρεσίες τους. Μέσα στην ψυχή και την καρδιά τους αντήχησε η φωνή όλης της ελληνικής Ιστορίας και με τη δράση και τη θυσία τους επιβεβαίωσαν το άξιο της καταγωγής τους», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «με αισθήματα τιμής και περηφάνιας που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών και χαιρετίζω την τέλεση εγκαινίων της έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, σε συνεργασία και με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, για τα 70χρονα του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, του πιο ένδοξου, του πιο αγνού αγώνα που έγινε ποτέ σε τούτη τη χώρα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, τη Διευθύντρια Αλίκη Στυλιανού και τους λειτουργούς και συνεργάτες της στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τόσο για την πρωτοβουλία όσο και για το εξαιρετικό αποτέλεσμα που παρουσίασαν.

«Εξάλλου, η Ιστορία δεν είναι μόνο γραμμένη στα βιβλία. Ζει στις σελίδες των παλιών εφημερίδων που πάλλονται από τις δονήσεις εκείνης της εποχής. Ανασαίνει σε φωτογραφικά φιλμ που ζωντανεύουν όχι απλώς τα γεγονότα, αλλά κυρίως συναισθήματα. Και αυτό ακριβώς εισπράττει κανείς, αμέσως μόλις μπει στον υπέροχο αυτό χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Λευκωσίας. Και αμέσως μόλις δει τις φωτογραφίες. Και επειδή έχω ασχοληθεί και επιστημονικά με τον αγώνα της ΕΟΚΑ, 99% των φωτογραφιών που έχουμε την ευκαιρία να δούμε είναι φωτογραφίες που δεν είναι γνωστές στο κοινό», σημείωσε.

Εδώ, σε αυτό τον ιστορικό χώρο, συνέχισε ο Πρόεδρος Χρισοδουλίδης, όπου το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αντλώντας υλικό από τα πολύτιμα αρχεία του, συνέθεσε ένα πραγματικά, χωρίς καμία δόση υπερβολής, εντυπωσιακό σκηνικό που μας μεταφέρει τόσο στην εποχή του αγώνα του 1955-1959 όσο και σε καθοριστικές στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν του αγώνα.

«Αυτό που αντικρίζουμε δεν είναι μόνο εικόνες σε κάδρα και λόγια σε κιτρινισμένες σελίδες. Ερχόμαστε αντιμέτωποι -και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να κρατήσουμε μέσα από τη σημερινή έκθεση, είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε - με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Καθώς περιηγείσαι ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα αποκόμματα των εφημερίδων, νιώθεις τον παλμό των γεγονότων, την αγωνία και τη δύναμη των ανθρώπων που τα έζησαν. Τη συσσωρευμένη αγανάκτησή τους από δεκαετίες ξένης κατοχής σε μια περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίοδο της αποαποικιοποίησης», σημείωσε.

Νιώθεις, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «την απογοήτευσή τους, καθώς τα αιτήματά τους για αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα που απορρίπτονταν ξανά και ξανά».

«Και έπειτα το ξέσπασμα, που ήταν η μόνη επιλογή που άφησαν οι Βρετανοί αποικιοκράτες, το ξέσπασμα που οδήγησε μια χούφτα ανθρώπων να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Εκδηλώσεις, όπως η σημερινή έχουν ιδιαίτερη σημασία. Υφαίνουν έναν ανθεκτικό ιστό πολιτισμικής μνήμης που περνάει από γενιά σε γενιά και ανοίγουν δρόμους γνώσης και κατανόησης για ένα πιο συνειδητοποιημένο μέλλον», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, παράλληλα, ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-‘59 μπορεί να μην οδήγησε στην πολυπόθητη τότε Ένωση με την Ελλάδα.

«Έφερε, όμως, το σημαντικότερο αγαθό που έχουμε μέχρι σήμερα, το σημαντικότερο διαπραγματευτικό μας χαρτί στην προσπάθεια μας για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας, έφερε την κρατική μας υπόσταση, την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι θυσίες του Κυριάκου Μάτση, του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Μάρκου Δράκου, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, των ηρώων του Αχυρώνα και όλων των ηρώων και αγωνιστών της ΕΟΚΑ, γνωστών και αγνώστων, φυτεύθηκαν σαν σπόροι στη γη της Κύπρου και καρποφόρησαν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της», συμπλήρωσε.

Οφείλουμε, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είναι ελάχιστη υποχρέωση, «όχι μόνο να τους τιμούμε αλλά και να τους προβάλλουμε, όχι μόνο για χάρη της ιστορικής μας μνήμης και συνείδησης, αλλά και για να διασφαλίσουμε πρωτίστως την πορεία μας προς το μέλλον, για άντληση δύναμης και ενίσχυση της προσπάθειας μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Επεσήμανε πως «όλοι όσοι έχουν την τιμή να είναι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση θα πάρουν μαζί τους και το βιβλίο όπου είναι σαφώς περισσότερες οι φωτογραφίες από όσες εκτίθενται σήμερα, και ο καθένας από εμάς έχει την ελάχιστη υποχρέωση αυτό το βιβλίο- αυτή είναι η μεγαλύτερη σημασία και αξία αυτής της εκδήλωσης – να το μοιραστούμε με τα παιδιά μας. Θα ήθελα με την ευκαιρία της εκδήλωσης, να επαναλαμβάνοντας την έντονή μου πεποίθηση, κάτι που πραγματικά ευελπιστούμε να μείνει ως παρακαταθήκη της δικής μας διακυβέρνησης, ότι έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, για τους αγώνες και τις θυσίες όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχουμε εμείς σήμερα, για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία», συμπλήρωσε.

Γιατί, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η αρετή και η τόλμη προϋποθέτουν βαθιά γνώση της Ιστορίας, και γνώση πρωτίστως του εαυτού σου, γνώση της πραγματικής Ιστορίας σου.

«Κάτι τέτοιο - επειδή βρισκόμαστε και σε μια νέα προσπάθεια, που ελπίζω να καρποφορήσει, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων - σε καμία απολύτως περίπτωση δεν λειτουργεί ενάντια στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ενάντια σε μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, γιατί η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση. Έχουμε, λοιπόν, ηθική υποχρέωση και καθήκον να στηρίξουμε και να διατηρήσουμε την ψυχική μας πίστη και αντοχή», σημείωσε.

Αυτή η οφειλή, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δεν αποτελεί μόνο μνήμη, αλλά τεκμηρίωση της σημασίας του ίδιου του Αγώνα και της δικαίωσής του.

«Αυτό μας καλούν να πράξουμε οι ήρωες μας, οι μάρτυρες και οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, που αναμετρήθηκαν με τους Αποικιοκράτες και μάς δείχνουν, μας αποδεικνύουν στην πράξη, τις βαρύτατες ιστορικές παρακαταθήκες που κουβαλάμε. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ θα πρέπει να είναι η βάση όπου με ενότητα και ομοψυχία να σταθούμε όρθιοι και αλύγιστοι, να συνεργαστούμε μέχρι την ευλογημένη ώρα της απελευθέρωσης», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ