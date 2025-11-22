Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνου: Θα διαψευσθούν όσοι βλέπουν το ΑΚΕΛ να υποχωρεί

 22.11.2025 - 17:58
Το μήνυμα ότι θα διαψευσθούν όσοι βλέπουν το ΑΚΕΛ να υποχωρεί έστειλε σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε ομιλία του, στα πλαίσια της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Πάφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΑΚΕΛ με ενθουσιασμό, ενωμένο και ισχυρό, μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του, αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επομένης περιόδου, σημείωσε ο κ. Στεφάνου.

Στο πλαίσιο της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Πάφου, εγκρίθηκε η πρόταση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι για τους εκπροσώπους του ΑΚΕΛ τα «δημόσια αξιώματα αποτελούν εφαλτήρια δουλειάς για τον κόσμο και το σύνολο της κοινωνίας».

Είπε επίσης ότι το ΑΚΕΛ, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση, έχει αποδείξει με πράξεις ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα κόμματα.

Οι προτάσεις που κατέθεσε για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, στέγη για όλους και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, επεσήμανε.

Ο Στέφανος Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης εμφαντικά στην ανάγκη να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ ως η μοναδική συνεπής δύναμη αντιπολίτευσης, όπως είπε, που θέτει ως «προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της νέας γενιάς, της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων και όσων παλεύουν καθημερινά να αντεπεξέλθουν».

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του για τις νέες αξιολογήσεις των οίκων Fitch και Moody's για την Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζει τα απτά, θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν για όλους.

