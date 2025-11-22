Στεφάνου: Θα διαψευσθούν όσοι βλέπουν το ΑΚΕΛ να υποχωρεί

Το ΑΚΕΛ με ενθουσιασμό, ενωμένο και ισχυρό, μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του, αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επομένης περιόδου, σημείωσε ο κ. Στεφάνου.

Στο πλαίσιο της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Πάφου, εγκρίθηκε η πρόταση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι για τους εκπροσώπους του ΑΚΕΛ τα «δημόσια αξιώματα αποτελούν εφαλτήρια δουλειάς για τον κόσμο και το σύνολο της κοινωνίας».

Είπε επίσης ότι το ΑΚΕΛ, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση, έχει αποδείξει με πράξεις ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα κόμματα.

Οι προτάσεις που κατέθεσε για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, στέγη για όλους και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, επεσήμανε.

Ο Στέφανος Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης εμφαντικά στην ανάγκη να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ ως η μοναδική συνεπής δύναμη αντιπολίτευσης, όπως είπε, που θέτει ως «προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της νέας γενιάς, της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων και όσων παλεύουν καθημερινά να αντεπεξέλθουν».