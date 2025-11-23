Ουκρανικό: Παραχωρήσεις εδαφών και αποζημιώσεις - Τι περιλαμβάνει η αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ

Αντιπρόταση ειρήνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία επεξεργάζονται οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με το Reuters, σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουν πιο ισορροπημένο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αρχικό αμερικανορωσικό σχέδιο, το οποίο περιλάμβανε 28 σημεία, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς θεωρήθηκε υπερβολικά αυστηρό για το Κίεβο — προβλέποντας, μεταξύ άλλων, παραχώρηση εδαφών και δραστική μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters, τροποποιεί βασικά σημεία του αρχικού σχεδίου και προβλέπει τα εξής:

Ανώτατο όριο 800.000 στρατιωτών για τον ουκρανικό στρατό σε περίοδο ειρήνης, αντί του αμερικανικού ορίου των 600.000.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τη συναίνεση όλων των μελών της Συμμαχίας, η οποία, όπως σημειώνεται, «δεν υφίσταται επί του παρόντος».

Το ΝΑΤΟ δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις υπό τη διοίκησή του σε ουκρανικό έδαφος σε καιρό ειρήνης.

Η Ουκρανία θα αποζημιωθεί οικονομικά, κυρίως μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι η Μόσχα να καταβάλει αποζημιώσεις για τις πολεμικές ζημιές.

Το Κίεβο θα δεσμευτεί να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα.

Οι διαπραγματεύσεις για τις εδαφικές ανταλλαγές θα ξεκινήσουν από τη λεγόμενη «γραμμή επαφής».

Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.

Τέλος, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή την κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.

