VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Στρουμπί - Ρίψεις από αέρος το πρωί - Υπό πλήρη έλεγχο το μέτωπο στον Κάθηκα

επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στις 10:20 της Κυριακής εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στα όρια των κοινοτήτων

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30 αφού έκαψε έκταση ενάμισι τετραγωνικού χιλιομέτρου με άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 30 άτομα του Τμήματος Δασών με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών, καθώς και άτομα των τοπικών αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχείρησαν επίσης τρία πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Στην περιοχή θα παραμείνουν δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Μαίνεται η πυρκαγιά μεταξύ Κοίλης και Στρουμπιού

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη είναι ακόμη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική τοποθεσία μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού στην επαρχία Πάφου, με την μάχη να αναμένεται να είναι ολονύχτια.

Η πυρκαγιά, λόγω των σφοδρών ανέμων, επεκτείνεται πολύ γρήγορα, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν με καδενοφόρα οχήματα να προσεγγίσουν το σημείο της φωτιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, συνεχίζουν ακόμα και τώρα ανέμοι στην περιοχή.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, εξελίσσεται νέο μέτωπο νοτιανατολικά. Δεν μπορεί, όπως σημειώνει, λόγω μορφολογίας του εδάφους να προσεγγιστεί από τις επίγειες δυνάμεις.

«Δημιουργουνται αντιπυρικές λωρίδες για ασφάλιση της. Οι επίγειες δυνάμεις θα εργάζονται καθόλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουν ρίψεις με τα διαθέσιμα ενάερια μέσα», σημείωσε.

Η πυρκαγιά μαίνεται ακόμα στο βορειοδυτικό μέτωπο είναι σχετικά διαχειρίσιμο. Συνεχίζουν ακόμα και τώρα ανέμοι στην περιοχή. Εξελίσσεται νέο μέτωπο νοτιανατολικά . Δεν μπορεί λόγο μορφολογίας του εδάφους να προσεγγιστεί από τις επίγειες δυνάμεις. Δημιουργουνται αντιπυρικές ➡️ — Andreas Kettis (@akettis) November 23, 2025

Υπό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Δρούσιας

Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 18:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Άππιες» της κοινότητας Δρούσιας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:50, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων καλυμμένη με άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.