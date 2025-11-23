Κύριε Αγγελίδη ή παραιτήσου ή παράτα μας

Σήμερα αναρτήθηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους δύο ρεπορτάζ για την παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κ. Σάββα Αγγελίδη. Πρώτο έσκασε το ρεπορτάζ του «Πολίτη» που, επικαλούμενο αξιόπιστες πηγές από το Προεδρικό, μιλάει για υποβολή παραίτησης την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και τον αγώνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη να μεταπείσει τον ΒΓΕ τον οποίο θεωρεί «αναντικατάστατο» (ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν ασχολίαστο). Λίγες ώρες μετά εμφανίζεται ρεπορτάζ του AlphaNewsLive που επικαλείται «ασφαλείς πληροφορίες» (πιθανόν από τη ΝΥ ή το περιβάλλον του ΒΓΕ) διαψεύδει τα περί παραίτησης και σημειώνει πως ο κ. Αγγελίδης εξέφρασε μόνο «σοβαρούς προβληματισμούς» και «σκέψεις» για παραίτηση.

Αμφότερα συμφωνούν στο ότι, είτε ισχύει η εκδοχή του «Πολίτη» είτε του Alpha, το έκανε γιατί δεν αντέχει άλλο «τις συκοφαντίες, απειλές, κακοήθεις αναφορές και γενικά τη σπίλωση του ονόματός του». Είπε ακόμα -σύμφωνα με τον «Π» που δεν διαψεύδει το ρεπορτάζ του Alpha, ότι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν πολλές υποθέσεις λόγω κυρίως ανικανότητας αλλά και διαφθοράς σε μερίδα του Αστυνομικού Σώματος. Επίσης ότι δέχεται ο ίδιος απειλές από γνωστούς βαρυποινίτες που του τηλεφωνούν μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές και τους οποίους η Διεύθυνση δεν φαίνεται να μπορεί να ελέγξει. Τέλος, Όπως ο κ. Αγγελίδης «αισθάνεται θιγμένος» και από τη στάση κάποιων στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς οι οποίοι -όπως λέει- κρατούν στα συρτάρια τους καταγγελίες εναντίον του «για να αισθάνονται κάποιοι γνωστοί -άγνωστοι ότι μπορούν να τον εκβιάζουν». Οι καταγγελίες αφορούν κάποια nolle prosequi (αναστολές δίωξης) που έκανε στο παρελθόν.

Όλα αυτά θα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά και εμψυχωτικά σαν true crime σειρά του Netflix με ήρωα έναν αδέκαστο, ιδεαλιστή εισαγγελέα που έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος με προσωπικό κόστος αλλά α) ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και β) πρέπει να κόψουμε τις πολλές true crime σειρές στο Netflix! Ο Σάββας Αγγελίδης έπρεπε να είχε παραιτηθεί εδώ και μήνες μετά τα απανωτά χαστούκια από το ΕΔΑΔ για τις δύο υποθέσεις βιασμού -την υπόθεση της 19χρονης Βρετανίδας που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από παρέα Ισραηλινών στην Αγία Νάπα και την υπόθεση βιασμού με φερόμενο δράστη πολιτευτή μεγάλου κόμματος την ποινική δίωξη του οποίου μπλόκαρε η ΝΥ- στις οποίες το ευρωπαϊκό δικαστήριο διαπίστωσε πως οι κυπριακές Αρχές απέτυχαν να αξιολογήσουν ουσιαστικά το ζήτημα της συναίνεσης, να συλλέξουν και να εξετάσουν κρίσιμα στοιχεία και να προστατεύσουν τα θύματα από εκ νέου θυματοποίηση. Να μην πούμε για τις «σκιές» που άφησαν οι καταγγελίες εναντίον του στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για τα nolle prosequi και με τον τρόπου που αυτές ερευνήθηκαν, όπως ερευνήθηκαν. Θεσμικοί με αξιοπρέπεια και ευθιξία έχουν παραιτηθεί για πολύ λιγότερα (σε κανονικές χώρες, όχι στη θεοκρατική μπανανία μας).

Επίσης ο κ. Αγγελίδης είχε δηλώσει σε εκείνη τη διαβόητη κοινή διάσκεψη Τύπου με τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη -όπου ούτε λίγο ούτε πολύ αυτοπαρουσιάστηκαν ως η Justice League της κυπριακής δικαιοσύνης- πως «αν θα φύγω από τη Νομική Υπηρεσία, θα φύγω, δεν θα υποβάλω την παραίτησή μου». Άρα προς τι όλο αυτό το κακοστημένο σόου περί παραίτησης ή έστω επιθυμίας για παραίτηση; Για να... λυπηθούμε τον καημένο κ. Αγγελίδη ότι απειλείται και υποσκάπτεται η δουλειά του από τη διεφθαρμένη Αστυνομία (είμαι σίγουρος πως μ’ αυτό εκτοξεύτηκε στην κορυφή της λίστας με τα all time αγαπημένα πρόσωπα του Θεμιστού Αρναούτη); Για να στείλει το μήνυμα «αλλάξτε κάποια πράγματα αλλιώς παραιτούμαι», (πράγματα που ο ίδιος μπορεί να αλλάξει γιατί είναι Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας for fuck’s sake!) ή για να εμφανιστεί πάλι ο Πρόεδρος ως ο από μηχανής Θεός που όταν όλα γύρω καταρρέουν αυτός επεμβαίνει και σώζει (ξανά) τη μέρα; Αν θέλει ο ΒΓΕ να παραιτηθεί στέλνει επιστολή στον ΓΕ και παραιτείται χωρίς φανφάρες και πομπώδες φωσκολικό δράμα!

Και σοβαρά τώρα, «αναντικατάστατος» κάποιος που κατονομάστηκε προσωπικά από το ΕΔΑΔ ότι απέτυχε να αποδώσει δικαιοσύνη και να προστατεύσει θύματα βιασμού λόγω εμπεδωμένων πατριαρχικών αντιλήψεων; Προφανώς οι «αναντικατάστατοι» του Χριστοδουλίδη είναι οι νέοι «άριστοι των αρίστων» του Αναστασιάδη (fun fact: ο Αγγελίδης κάνει overlap στις δύο κατηγορίες).

Αν βγαίνει κάτι πολύ σοβαρό από την όλη μη-σοβαρή υπόθεση είναι η έμμεση παραδοχή του ΒΓΕ ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του (έστω για τους Χ λόγους). Κι αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικό και επικίνδυνο για την κοινωνία από τις όποιες μεμψιμοιρίες του κ. Αγγελίδη.