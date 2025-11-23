Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρώπη - «Καμία ευγνωμοσύνη από την "ηγεσία" της Ουκρανίας»

Την ώρα που οι συζητήσεις στη Γενεύη βρίσκονται σε εξέλιξη για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή σου εξαπέλυσε επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους.

«Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας από την "ηγεσία" της Ουκρανίας» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth, σημειώνοντας πως η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ: Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT.

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις στη Γενεύη

Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία επιταχύνεται, καθώς Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν μεταβεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες οι οποίες ξεκίνησαν αργά το μεσημέρι της Κυριακής με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρά τον ευρύ σκεπτικισμό, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι συζητήσεις θα αποτελέσουν ευέλικτη διαπραγμάτευση και όχι τελεσίγραφο προς το Κίεβο.

Την έναρξη των συνομιλιών γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας πως «η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει».

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία βρίσκονται στην ελβετική όλη και ξεκινούν τις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Την Ουάσινγκτον εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, είχε ήδη φθάσει στη Γενεύη πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ενώ η ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην πόλη της Ελβετίας από το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε για τις συνομιλίες, στόχος είναι η οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Ελπίζουμε να διευθετήσουμε τις τελικές λεπτομέρειες… ώστε να διαμορφώσουμε μια συμφωνία που θα είναι προς όφελος της Ουκρανίας», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι «τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι», δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, με βάση όσα ανέφεραν σε αρθρογράφο της Washington Post πηγές που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία, η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι «εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρές» στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ των πιθανών αλλαγών εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί ή ακόμη και να αφαιρεθεί το προτεινόμενο όριο των 600.000 στρατιωτών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, εξετάζεται η παροχή πυραύλων Tomahawk στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

«Η κυριαρχία της Ουκρανίας δεν μπορεί ποτέ να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Αυτό θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους βασικούς αξιωματούχους στην εφημερίδα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να δουν κατάρρευση της Ουκρανίας», την οποία περιέγραψε ως «δεύτερη εκδοχή της Γιουγκοσλαβίας», αναφερόμενος στη διάλυση του 1991 που πυροδότησε δεκαετία περιφερειακών συγκρούσεων. Οι επικριτές του σχεδίου Τραμπ υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ανταμείψει τη Μόσχα και να υπονομεύσει την ουκρανική κυριαρχία — ακριβώς αντίθετα από όσα διαβεβαιώνουν οι αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι, παρά ορισμένα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Τραμπ είναι «100%» δεσμευμένη στη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης πληροφοριών προς την Ουκρανία.

Το σχέδιο των 28 σημείων, όπως είπε, είναι «φιλόδοξο» και ανοιχτό σε διαπραγμάτευση. Παρ’ όλα αυτά, οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες. Την Παρασκευή είχε μιλήσει για προθεσμία μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά το Σάββατο διέψευσε ότι το σχέδιο αποτελεί τελική, μη διαπραγματεύσιμη πρόταση.

Οι συνομιλίες της Γενεύης πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα πυκνής διπλωματικής δραστηριότητας, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν να προωθήσουν ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που να είναι αποδεκτό τόσο στο Κίεβο όσο και στους βασικούς συμμάχους τους, παρά τις έντονες διαφωνίες και τον σκεπτικισμό που εκφράζεται διεθνώς.

Θυμίζεται πως, στο κείμενο προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης 28 σημείων για την Ουκρανία, προβλέπονταν μεν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, ωστόσο άλλο σημείο ανέφερε πως το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε ανώτατο όριο 600.000 στρατιωτών. Επιπλέον, πηγές ανέφεραν πως η Ουάσινγκτον πίεζε ασφυκτικά το Κίεβο να αποδεχτεί το σχέδιο, σε διαφορετική περίπτωση απειλούσε με διακοπή στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην προμήθεια όπλων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr