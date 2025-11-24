Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η εκπαίδευση αναπόσπαστο μέρος του έργου που θα προωθήσει η Κυπριακή Προεδρία

"Η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού μας έργου", είπε. Κάνοντας αναφορά στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε στη "σημαντική μεταμόρφωση που συντελείται στην ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο". Όπως είπε, "επενδύουμε στην ποιότητα, την ισότητα και τη διεθνοποίηση, ως δέσμευση προς τους νέους της χώρας μας". Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε, η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, έχει αναπτύξει το Στρατηγικό Σχέδιο Αναβάθμισης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Στόχοι μας είναι ο εκσυγχρονισμός της Ανώτερης Εκπαίδευσης, η ενίσχυση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και η ανάδειξη της Κύπρου σε ένα ζωντανό και ανταγωνιστικό διεθνές κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι κάθε φοιτητής, ανεξαρτήτως αφετηρίας, έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί και να διαμορφώσει ένα ουσιαστικό μέλλον. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, συνέχισε, προσφέροντας εκπαίδευση τοπικά θεμελιωμένη αλλά παγκόσμια σχετική, στενά συνδεδεμένη με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της σημερινής νεολαίας.

"Την 1η Ιανουαρίου, σε λιγότερο από 40 ημέρες, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Με υπερηφάνεια θα είμαστε η φωνή των 27 κρατών-μελών, θα διαπραγματευόμαστε εκ μέρους τους και θα καθοδηγούμε το Συμβούλιο ως έντιμοι διαμεσολαβητές σε μια περίοδο που ως Ένωση πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα — για τους πολίτες μας, για τους νέους μας, για τον κόσμο. Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου που θα προωθήσουμε, με έμφαση στο νέο Erasmus+ στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία 2025–27, καθώς και στην «Ένωση Δεξιοτήτων», έναν τομέα στον οποίο εργαζόμαστε από την πρώτη μέρα, συνδέοντας το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις δεξιότητες με την αγορά εργασίας", υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στους αποφοίτους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα βγουν σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς αλλαγές: τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, οικονομικές μετατοπίσεις και έναν βαθμό παγκόσμιας διασύνδεσης δίχως προηγούμενο. "Έναν κόσμο που μπορεί να φαίνεται αβέβαιος, αλλά είναι επίσης γεμάτος τεράστιες ευκαιρίες. Έναν κόσμο όπου η κριτική σκέψη και η προσαρμοστικότητα είναι εξίσου σημαντικές με οποιαδήποτε τεχνική δεξιότητα", σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αξίες που απέκτησαν θα τους καθοδηγούν ως επαγγελματική και ηθική πυξίδα. "Αποτελούν το θεμέλιο για δια βίου μάθηση, κοινωνική υπευθυνότητα και ουσιαστική συμμετοχή στον κόσμο γύρω σας. Και θυμηθείτε: Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν, που συνεχίζουν να εξελίσσονται και που χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για να ανυψώνουν και τους γύρω τους καθώς οι ίδιοι προοδεύουν", επισήμανε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο κόσμος σήμερα χρειάζεται επειγόντως καινοτόμα άτομα που μπορούν να συμβάλουν σε χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και θετική αλλαγή. "Γι’ αυτό, αφήστε τη γνώση σας να υπηρετεί όχι μόνο την καριέρα σας, αλλά και τις κοινότητές σας. Αφήστε τα επιτεύγματά σας να εμπνέουν άλλους. Και να θυμάστε πάντα ότι η επιτυχία σας αντικατοπτρίζει όχι μόνο προσωπική φιλοδοξία, αλλά και ευθύνη να συμβάλλετε και να ηγείστε με ακεραιότητα", είπε.

Αναφερόμενος στο Cyprus Business School, είπε ότι υπήρξε εδώ και χρόνια ένας σημαντικός πυλώνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. "Με τη δέσμευσή του στην ποιοτική εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία, προετοιμάζει τους φοιτητές όχι μόνο για επαγγελματική επιτυχία, αλλά και για ενεργή πολιτότητα σε μια παγκόσμια κοινωνία που εξελίσσεται διαρκώς".

Από την ίδρυσή του το 1978 στη Λευκωσία ως Cyprus Institute of Marketing, και τη λειτουργία του στη Λεμεσό από το 1984, "το CIM–Cyprus Business School αντιλήφθηκε από νωρίς πως η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς. Τα τελευταία 47 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσφέρει ευρύ φάσμα προγραμμάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Εξίσου σημαντικό, το Ίδρυμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, προσφέροντας αποκλειστικά βραδινά μαθήματα", ανέφερε ο Πρόεδρος, δίνοντας συγχαρητήρια στο Ίδρυμα για τη συνεχή συμβολή του στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και για "την αταλάντευτη προσήλωσή του στη διεύρυνση της γνώσης και την καλλιέργεια των μελλοντικών ηγετών της Κύπρου", όπως είπε.