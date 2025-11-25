Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια της Αστυνομίας μετά από μήνες καταζητούμενος για απόπειρα φόνου - Λεπτομέρειες

 25.11.2025 - 15:30
Στα χέρια της Αστυνομίας μετά από μήνες καταζητούμενος για απόπειρα φόνου - Λεπτομέρειες

Συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση 48χρονος, που καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα 61χρονο.

Η υπόθεση διαπράχθηκε το απόγευμα της 8ης Αυγούστου 2025, σε δρόμο χωριού της Επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, να χτύπησε τον 61χρονο. Ως αποτέλεσμα ο 61χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 48χρονου βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Σήμερα ο 48χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και στην προσπάθεια εντοπισμού του 48χρονου, η Αστυνομία είχε προχωρήσει στις 9 Αυγούστου 2025, στην δημοσίευση της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των στοιχείων του 48χρονου είναι αχρείαστη.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση, παρά τις σχετικές φήμες.

