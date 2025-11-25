Στα χέρια της Αστυνομίας μετά από μήνες καταζητούμενος για απόπειρα φόνου - Λεπτομέρειες

Η υπόθεση διαπράχθηκε το απόγευμα της 8ης Αυγούστου 2025, σε δρόμο χωριού της Επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, να χτύπησε τον 61χρονο. Ως αποτέλεσμα ο 61χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 48χρονου βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Σήμερα ο 48χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και στην προσπάθεια εντοπισμού του 48χρονου, η Αστυνομία είχε προχωρήσει στις 9 Αυγούστου 2025, στην δημοσίευση της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των στοιχείων του 48χρονου είναι αχρείαστη.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.