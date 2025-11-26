Βίντεο - Η Adel σαρώνει την Κέρκυρα: Δρόμοι - ποτάμια και εγκλωβισμοί πολιτών σε αυτοκίνητα

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην περιοχή του Ποταμού, όπου σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα enimerosi.com οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ολοσχερώς και είναι μη προσβάσιμοι.

Στην ίδια περιοχή στην οδό Σπ. Περουλάκη εγκλωβίστηκαν οδηγοί.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr μεγάλα προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή των Αλυκών, όπου παράδρομοι έχουν μετατραπεί σε ρέματα.

Σύμφωνα με τις αρχές η κατάσταση στους δρόμους της Σπ. Αρμένη χαρακτηρίζεται επικίνδυνη καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει συνεχώς και αναμένεται επειδείνωση λόγω χειμάρρων που κατεβαίνουν από τα ορεινά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε διέλευση στις πληγείσες περιοχές και κυρίως στην περιοχή του Ποταμού και στην οδό Σπύρου Περουλάκη, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Πλημμύρισε η αίθουσα δημοτικού συμβουλίου

Η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου πλημμύρισε από τα νερά της βροχής οδηγώντας σε αναβολή την συνεδρίαση, ενώ χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση γυναίκας που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με την επέμβαση της Πυροσβεστικής.