Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε ένα ορεινό χωριό της Λεμεσού – Μαγικά show και live μουσική - Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 02.12.2025 - 09:30
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντα ανακοινώνει με χαρά τη διοργάνωση του πρώτου Χριστουγεννιάτικου Χωριού Santa Therapon, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για τρεις ημέρες με στόχο να προσφέρει χαρά, αισιοδοξία και γιορτινό κλίμα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Την Τελετή Φωταγώγησης θα τιμήσει με την παρουσία του, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Χαράλαμπος Χριστοφίνας, Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων.

Στο χώρο θα λειτουργούν περίπτερα με φαγητό, γλυκά, ποτά, ζεστό κρασί, είδη χειροτεχνίας, παιδικές δραστηριότητες, μουσική, αναμνηστικές φωτογραφίες και άλλες εκπλήξεις.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο για την κοινότητά μας, το Santa Therapon αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια αναζωογόνησης και ενότητας. Είναι το μήνυμά μας πως ακόμη και μέσα στις πιο απαιτητικές στιγμές, η κοινότητα μπορεί να ξανασταθεί, να δημιουργήσει και να φέρει ξανά φως και χαρά στον τόπο μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα γεμίσει την Κοινότητα μας με ζωντάνια και γιορτινή διάθεση.
>> 19–21 Δεκεμβρίου 2025, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Θεράποντα, επ. Λεμεσού.

Ακολουθεί το αναλυτικό τριήμερο πρόγραμμα: https://flipconvert.com/viewer/X9VvX5

 

 

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

