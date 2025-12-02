Ecommbx
LIFESTYLE

Συγκινεί η Όλγα Ποταμίτου: «Σας αγαπώ… εσείς μου δίνατε ζωή» – Το μήνυμα καρδιάς μέσα από βίντεο του Κώστα Βήχα

 02.12.2025 - 09:48
Συγκινεί η Όλγα Ποταμίτου: «Σας αγαπώ… εσείς μου δίνατε ζωή» – Το μήνυμα καρδιάς μέσα από βίντεο του Κώστα Βήχα

Με ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό μήνυμα εμφανίστηκε η πρωταγωνίστρια του κυπριακού θεάτρου, Όλγα Ποταμίτου, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Facebook ο ηθοποιός Κώστας Βήχας.

Ο Κώστας Βήχας, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη ηθοποιό, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως η Όλγα επιθυμούσε να στείλει τις δικές της ευχές για τα Χριστούγεννα. Η εμφάνισή της και μόνο ήταν αρκετή για να συγκινήσει όσους παρακολούθησαν το βίντεο, όμως τα λόγια της άγγιξαν ακόμη περισσότερο.

Με φανερή συγκίνηση, η Ποταμίτου απευθύνθηκε στο κοινό που τη στήριξε για δεκαετίες:

«Αγαπημένοι μου, σας αγαπώ όπως με αγαπάτε. Εσείς μου δίνατε ζωή. Μέχρι πέρσι ακόμα μου δίνατε ζωή. Τώρα δυστυχώς δεν μπορώ, αλλά σας αγαπώ, σας αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία, χαρά και ευλογία να έχετε πάντοτε. Προσέχετε τον εαυτό σας.»

Τα λόγια της καταξιωμένης ηθοποιού προκάλεσαν κύμα αγάπης και μηνυμάτων στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να της στέλνουν ευχές και να εκφράζουν την αμέριστη εκτίμησή τους για τη συμβολή της στην κυπριακή θεατρική σκηνή.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

