Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή, δεκάδες επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά: Από οχήματα μέχρι συσκευές και καλλυντικά - Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή, δεκάδες επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά: Από οχήματα μέχρι συσκευές και καλλυντικά - Δείτε λίστα

 02.12.2025 - 20:50
Προσοχή, δεκάδες επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά: Από οχήματα μέχρι συσκευές και καλλυντικά - Δείτε λίστα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Συστήματος Safety Gate (το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για μη εδώδιμα προϊόντα), πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 24/11/25 (Δελτίο 48), έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 66 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρεται συσκευή από την κυπριακή αγορά – Τι πρέπει να κάνετε αν την έχετε - Δείτε φωτογραφία

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 66 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή:15 προϊόντα.

Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 14 προϊόντα.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 13 προϊόντα.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 10 προϊόντα.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 10 προϊόντα.

Τμήμα Περιβάλλοντος: 4 προϊόντα.

Όλες οι πληροφορίες για τα 66 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Δείτε τη λίστα ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Σοφοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο
«Μείον 127 κιλά»: Η Γιώτα Κρος κάνει comeback και «ρίχνει» το Facebook με το βίντεο της
Σου αρέσεις να ταξιδεύεις; Απόδραση σε αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη με κάτω από 60 ευρώ
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: «Καβάλησαν» ομαδικά το σκούτερ - Οι φωτογραφίες που έγιναν viral
Μόνος στο σπίτι: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο Plaza Hotel
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρεται συσκευή από την κυπριακή αγορά – Τι πρέπει να κάνετε αν την έχετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο

 02.12.2025 - 20:45
Επόμενο άρθρο

Κίνημα Οικολόγων: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος - Πάει σε άλλο κόμμα

 02.12.2025 - 20:58
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
ΠτΔ: Προανήγγειλε ανακοινώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για το Στεγαστικό

ΠτΔ: Προανήγγειλε ανακοινώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για το Στεγαστικό

  •  02.12.2025 - 17:44
VIDEO - Αβέρωφ: «Φαιδρότητες» οι αναφορές για στήριξη του «Άλματος» - «Οι προδομένοι δεν προδίδουν»

VIDEO - Αβέρωφ: «Φαιδρότητες» οι αναφορές για στήριξη του «Άλματος» - «Οι προδομένοι δεν προδίδουν»

  •  02.12.2025 - 19:59
VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

  •  02.12.2025 - 21:15
Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 24χρονο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 24χρονο

  •  02.12.2025 - 20:28
Κίνημα Οικολόγων: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος - Πάει σε άλλο κόμμα

Κίνημα Οικολόγων: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος - Πάει σε άλλο κόμμα

  •  02.12.2025 - 20:58
Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο

Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο

  •  02.12.2025 - 20:45
Άστεγη αλλοδαπή βρέθηκε νεκρή

Άστεγη αλλοδαπή βρέθηκε νεκρή

  •  02.12.2025 - 20:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα