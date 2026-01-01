Κραν Μοντανά: «Τραυματίες και σε νοσοκομεία στη Ζυρίχη - Δεν υπάρχουν ξένοι στα θύματα»

Ωστόσο, ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι τραυματίες μεταφέρονται «ως και σε νοσοκομεία της Ζυρίχης», τονίζοντας ότι επρόκειτο για πολύ ισχυρή έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

H γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι η: 004 18 48 11 21 17.

Τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 40 θύματα, ωστόσο οι αναφορές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης. Το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Το μπαρ είχε χωρητικότητα 400 άτομα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που το μπαρ ήταν κατάμεστο από τουρίστες που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.