Κραν Μοντανά: «Τραυματίες και σε νοσοκομεία στη Ζυρίχη - Δεν υπάρχουν ξένοι στα θύματα»

 01.01.2026 - 12:28
Εικόνα εμπόλεμης κατάστασης μεταφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, που μίλησε για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεν συγκαταλέγονται ξένοι στα θύματα, τόνισε.

Ωστόσο, ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι τραυματίες μεταφέρονται «ως και σε νοσοκομεία της Ζυρίχης», τονίζοντας ότι επρόκειτο για πολύ ισχυρή έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

H γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι η: 004 18 48 11 21 17.

Τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 40 θύματα, ωστόσο οι αναφορές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά στην Ελβετία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες - Βίντεο

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης. Το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Το μπαρ είχε χωρητικότητα 400 άτομα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που το μπαρ ήταν κατάμεστο από τουρίστες που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

