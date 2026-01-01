Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμα κινδύνου για τις πλημμύρες – Ζητούν άμεσα τα 12 εκατ. ευρώ στο Παραλίμνι-Δερύνεια

 01.01.2026 - 15:47
Σήμα κινδύνου για τις πλημμύρες – Ζητούν άμεσα τα 12 εκατ. ευρώ στο Παραλίμνι-Δερύνεια

Την προσδοκία ότι το κράτος θα προχωρήσει άμεσα στην αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξη προσφορών και η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, εκφράστηκε κατά την πρόσφατη σύσκεψη για αντιμετώπιση προβλημάτων όμβριων υδάτων, στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Σε ανακοίνωση, ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας αναφέρει πως πραγματοποιήθηκε αυτή την βδομάδα σύσκεψη στο Δημαρχείο Παραλιμνίου-Δερύνειας, με κύριο θέμα τις «άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που αφορούν τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου».

Αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τα υφιστάμενα δεδομένα και διατυπώθηκαν εισηγήσεις για τη λήψη στοχευμένων και άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων και τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας.

«Τονίστηκε ότι, μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αρμοδιότητα για τη διαχείριση και διοχέτευση των όμβριων υδάτων ανήκει πλέον στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, με τον οποίο ο Δήμος Παραλιμνίου- Δερύνειας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία, με κοινό στόχο την άμεση και αποτελεσματική αποκατάσταση των προβλημάτων», προστίθεται.

Εκφράστηκε, τέλος, η προσδοκία ότι «το κράτος θα προχωρήσει άμεσα στην αποδέσμευση και έγκριση του αναγκαίου κονδυλίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξη προσφορών και η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων που έχει άμεση ανάγκη ο Δήμος».

Σημειώνεται ότι ήδη άρχισε η εφαρμογή άμεσων παρεμβατικών μέτρων πρόληψης και μείωσης των προβλημάτων που παρατηρούνται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ο Αντιπρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, ο Γενικός Διευθυντής και η Προϊστάμενη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δημοτικός Μηχανικός και υπηρεσιακοί λειτουργοί του Δήμου, καθώς και Προϊστάμενοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Επαρχίας Αμμοχώστου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

