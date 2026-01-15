Θάνατος άνδρα σε παραλία στην Αυδήμου: Τι αναμένουν οι ιατροδικαστές μετά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων, ωστόσο δεν έγινε κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, ενώ λήφθηκαν δείγματα για εξέταση DNA.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, τη σορό εντόπισε την Τετάρτη πολίτης στην παραλία της Αυδήμου, η οποία εμπίπτει στην κυριότητα των Βρετανικών Βάσεων.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία των Βάσεων, ενώ επί τόπου έσπευσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.

Τις τελευταίες μέρες, η Αστυνομία πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή Πισσουρίου, για τον εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλάντισλαβ Μπάουμγκέντνερ, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 7 Ιανουαρίου, αφού στην εν λόγω περιοχή είχε εντοπιστεί το τελευταίο στίγμα του κινητού του.