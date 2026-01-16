Βαρύ κλίμα στο Προεδρικό: Ο Χριστοδουλίδης υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον Γιώργο Βασιλείου

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνόδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που επίσης υπέγραψαν το βιβλίο συλλυπητηρίων.

Στο βιβλίο συλλυπητηρίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε τα ακόλουθα:

«Με βαρύ πένθος αποχαιρετούμε τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου και τιμούμε την προσφορά του προς την πατρίδα του, την Κύπρο. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας».