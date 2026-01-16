Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάλος με πρόταση για Τούρκους αγοραστές: Σπίτι στα κατεχόμενα και… υπηκοότητα

 16.01.2026 - 13:24
Πρόταση που προβλέπει χορήγηση «υπηκοότητας» σε πολίτες της Τουρκίας που θα αγοράζουν κατοικία στην κατεχόμενη Κύπρο, με συγκεκριμένο χρηματικό όριο, φέρεται να βρίσκεται υπό συζήτηση με στόχο τη διάθεση αποθέματος νεόκτιστων κατοικιών που υπολογίζεται στις 20–25 χιλιάδες μονάδες, κυρίως στο κατεχόμενο Τρίκωμο.  

Σύμφωνα με την Σαμπάχ, ο πρόεδρος της ένωσης Τ/κ εργολάβων κατασκευών, Τζαφέρ Γκιουρτζαφέρ, ανέφερε ότι γίνονται επαφές με την «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα, ενώ το θέμα προγραμματίζεται να τεθεί και στον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ. 

Ο Γκιουρτζαφέρ φέρεται να υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα αφορά μόνο πολίτες της Τουρκίας (όχι τρίτων χωρών) και ότι το ακριβές όριο/πακέτο θα καθοριστεί εφόσον προχωρήσουν οι τεχνικές και νομικές διαδικασίες. 

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, ανάλογα με μέγεθος και τοποθεσία, οι τιμές κατοικιών κινούνται περίπου από 120.000 έως 200.000 δολάρια, ενώ προβάλλεται ως επιχείρημα ότι τα ακίνητα μπορούν να αξιοποιούνται και μέσω βραχυχρόνιας/μακροχρόνιας μίσθωσης όταν δεν χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανησυχίες του κατασκευαστικού κλάδου για κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύουν πρόσωπα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ακίνητα επί περιουσιών στα κατεχόμενα, καθώς και σε ανάγκη ενίσχυσης της

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

