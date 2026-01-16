Σάλος με πρόταση για Τούρκους αγοραστές: Σπίτι στα κατεχόμενα και… υπηκοότητα

Σύμφωνα με την Σαμπάχ, ο πρόεδρος της ένωσης Τ/κ εργολάβων κατασκευών, Τζαφέρ Γκιουρτζαφέρ, ανέφερε ότι γίνονται επαφές με την «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα, ενώ το θέμα προγραμματίζεται να τεθεί και στον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Ο Γκιουρτζαφέρ φέρεται να υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα αφορά μόνο πολίτες της Τουρκίας (όχι τρίτων χωρών) και ότι το ακριβές όριο/πακέτο θα καθοριστεί εφόσον προχωρήσουν οι τεχνικές και νομικές διαδικασίες.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, ανάλογα με μέγεθος και τοποθεσία, οι τιμές κατοικιών κινούνται περίπου από 120.000 έως 200.000 δολάρια, ενώ προβάλλεται ως επιχείρημα ότι τα ακίνητα μπορούν να αξιοποιούνται και μέσω βραχυχρόνιας/μακροχρόνιας μίσθωσης όταν δεν χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανησυχίες του κατασκευαστικού κλάδου για κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύουν πρόσωπα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ακίνητα επί περιουσιών στα κατεχόμενα, καθώς και σε ανάγκη ενίσχυσης της