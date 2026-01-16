Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η καθηγήτρια Γυμνασίου στη Λάρνακα, η οποία δέχθηκε επίθεση από ανήλικο μαθητή, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου, όταν, μετά από παρατηρήσεις της εκπαιδευτικού προς μαθητή ηλικίας 12,5 ετών, φέρεται να δέχθηκε γροθιά στην κοιλιακή χώρα.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, λόγω της ανηλικότητας του μαθητή.