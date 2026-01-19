Η αμερικανική κυβέρνηση θα επιβάλει αμέσως νέους δασμούς αν τους κρίνει παράνομους το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί επί του θέματος των δασμών εντός των επόμενων εβδομάδων, ενδεχομένως ακόμη και αύριο, Τρίτη.

Ο Γκριρ είπε ότι η κυβέρνηση «θα αρχίσει την επόμενη ημέρα» να αντικαθιστά τους δασμούς με άλλου είδους δασμολογικά μέτρα.

Ο απεσταλμένος εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί υπέρ της κυβέρνησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ίδιος και άλλοι σύμβουλοι του προέδρου του έχουν δώσει «πολλές διαφορετικές επιλογές» για την επίτευξη των εμπορικών στόχων του, γεγονός που σημαίνει ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να προσφύγει σε διαφορετικές νομικές αρχές για να επιβάλει παρόμοια δασμολογικά μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους δασμούς ως μέρος της εμπορικής πολιτικής του», δήλωσε ο Γκριρ.

Η εξέταση του θέματος από το Ανώτατο Δικαστήριο συνιστά μια σοβαρή δοκιμασία για την έκταση των προεδρικών εξουσιών αλλά και τη βούληση των δικαστών να θέσουν όρια σε κάποιες από τις φιλοδοξίες του Τραμπ για τη διεύρυνση αυτών των εξουσιών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα