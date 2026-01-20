Ecommbx
LIKE ONLINE

Το είπαν για αστείο ή... Η Ryanair προσφέρει στον Έλον Μασκ ένα εισιτήριο για «ηλίθιους» με 16,99 ευρώ... χωρίς επιστροφή

 20.01.2026 - 23:57
Το είπαν για αστείο ή... Η Ryanair προσφέρει στον Έλον Μασκ ένα εισιτήριο για «ηλίθιους» με 16,99 ευρώ... χωρίς επιστροφή

Αμείωτη συνεχίζεται η διαδικτυακή αντιπαράθεση μεταξύ Έλον Μασκ και Ryanair, καθώς ο CEO της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, Μάκλ Ο' Λίρι, ανταπάντησε στον μεγιστάνα της Tesla μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο διευθύνων σύμβουλος πρόσφερε στον Μασκ ένα εισιτήριο άνευ επιστροφής για «ηλίθιους»... μόλις στα 16,99 ευρώ.

Η Ryanair ανακοίνωσε, με μια χιουμοριστική ανάρτηση, την έναρξη προσφοράς με την ονομασία «Great Idiots seat sale» (Έκπτωση για θέσεις μεγάλων ηλιθίων) την οποία αφιερώνει «ειδικά στον Έλον Μασκ».

Σύμφωνα με την «ανακοίνωση», η προσφορά αφορά 100.000 θέσεις με τιμή 16,99 ευρώ για πτήσεις απλής μετάβασης και αφορά «όλους τους "ηλίθιους" του X», σε μια σαφώς σαρκαστική αναφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Μασκ. Η Ryanair, γνωστή για το επιθετικό και ειρωνικό επικοινωνιακό της ύφος, τονίζει επίσης ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα μιλήσει αύριο (21/1), σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, για τις επιθέσεις του Έλον Μασκ.

«Ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών απ’ όσα γνωρίζει για την αεροδυναμική των αεροσκαφών» αναφέρει ο ίδιος ο Ο' Λίρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που καταλήγει: «Αγοράστε τώρα, πριν προλάβει να πάρει θέση ο Μασκ».

Το χρονικό της κόντρας

Ο Έλον Μασκ φέρεται να εκνευρίστηκε από δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, και τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται -τουλάχιστον μέσα από τα σχόλια που κάνει στο Χ- αποφασισμένος να προχωρήσει ακόμη και στην εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας.

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και τον επικεφαλής της Ryanair ξεκίνησε, όταν ο Ο’ Λίρι αρνήθηκε να εγκαταστήσει το δορυφορικό Wi-Fi της Starlink στα αεροσκάφη της εταιρείας, προκαλώντας την αντίδραση του Μασκ. Ακολούθησε σειρά αναρτήσεων του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στην πλατφόρμα X, όπου μάλιστα δημοσίευσε και διαδικτυακή «δημοσκόπηση», με το ερώτημα: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ράιαν να την διευθύνει;».

Τα ειρωνικά σχόλια συνεχίστηκαν, με αρκετούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων να παροτρύνουν τον Μασκ να προχωρήσει πράγματι σε εξαγορά της εταιρείας και να εξοπλίσει τις πτήσεις της με Wi-Fi. Σε μία από τις αναρτήσεις του, ο Μασκ σχολίασε κάτω από επίσημο μήνυμα της Ryanair: «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;», προσθέτοντας ότι «θέλει πραγματικά να βάλει έναν Ryan επικεφαλής της Ryanair».

Η ένταση κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Μάικλ Ο’Λίρι χαρακτήρισε τον Μασκ «ηλίθιο» κατά τη διάρκεια podcast. Στην ίδια τοποθέτηση, ο CEO της Ryanair περιέγραψε την υπηρεσία Starlink της SpaceX ως «απρόσιτη», εκτιμώντας ότι το κόστος εγκατάστασης της απαραίτητης κεραίας σε ένα αεροσκάφος -για σύνδεση με τους δορυφόρους του Μασκ- θα κυμαινόταν μεταξύ 200 και 250 εκατ. δολαρίων ετησίως.

Ο Μασκ απάντησε, αποκαλώντας τον Ο’ Λίρι «εντελώς ηλίθιο», ζήτησε δημόσια την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση της εταιρείας και άφησε εκ νέου υπονοούμενα περί εξαγοράς της Ryanair.

Η Ryanair Holdings plc είναι εισηγμένη εταιρεία, με περίπου το 70% των μετοχών της να ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ μεμονωμένων επενδυτών και εσωτερικών μετόχων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, ο Μάικλ Ο’ Λίρι κατείχε μερίδιο που έφτανε έως και το 4% το 2025, ωστόσο πούλησε μετοχές αξίας περίπου 21 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση που ο Έλον Μασκ επιθυμούσε πράγματι να αποκτήσει την αεροπορική εταιρεία, θα έπρεπε να προχωρήσει είτε σε εχθρική εξαγορά είτε σε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους, διαδικασία που -πέρα από το υψηλό κόστος- θα συναντούσε και σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

