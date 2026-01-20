Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στη Βαρκελώνη μετά την τραγωδία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από κατάρρευση τοιχίου

 20.01.2026 - 23:59
Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε αργά την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, μεταξύ των οποίων ο μηχανοδηγός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.

Η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Κύπρο), αναφέρει η el Pais Σύμφωνα με τις πρώτες υποθέσεις, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες.

Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες.

Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Το είπαν για αστείο ή... Η Ryanair προσφέρει στον Έλον Μασκ ένα εισιτήριο για «ηλίθιους» με 16,99 ευρώ... χωρίς επιστροφή

 20.01.2026 - 23:57
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πηγές κάνουν λόγο για δύο μέτρα προς όφελος των Τ/κ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πηγές κάνουν λόγο για δύο μέτρα προς όφελος των Τ/κ

Δύο μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκύπριων είναι έτοιμος να ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι οποίες σημειώνουν ωστόσο ότι έχει ζητήσει πρώτα τη θετική τοποθέτηση του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

