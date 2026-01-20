Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στη Βαρκελώνη μετά την τραγωδία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από κατάρρευση τοιχίου

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, μεταξύ των οποίων ο μηχανοδηγός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.

Η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Κύπρο), αναφέρει η el Pais Σύμφωνα με τις πρώτες υποθέσεις, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες.

Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες.

Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.

