Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη συνελήφθησαν μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το protothema.gr από το σημείο, οι εγκαταστάσεις της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη.