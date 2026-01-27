Δεν μένει στη Μητρόπολη ο Τυχικός, μείον ο μισθός του κατά 55%, λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του κάνει λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων στο εκκλησιαστικό σώμα και την κοινή γνώμη και αναφέρει ότι ο Τυχικός δεν διαμένει στη Μητρόπολη Πάφου, ούτε καταλαμβάνει οποιουσδήποτε χώρους διοίκησης. Η διαμονή του, προσθέτει, περιορίζεται σε μικρό δωμάτιο εντός του κήπου της Μητρόπολης, στο οποίο έχουν μεταφερθεί αποκλειστικά προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της Μητρόπολης σε ό,τι αφορά διατροφή ή περίθαλψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Γιακουμάκη, ο μισθός του Μητροπολίτη τέως Πάφου «έχει μειωθεί κατά 55% χωρίς σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αλλά και ποιμαντικής ευαισθησίας ως προς τη μεταχείρισή του».

Κάνει αναφορά στην κλονισμένη κατάσταση της υγείας του και λέει ότι δεν υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον Αρχιεπίσκοπο, υπό την ιδιότητά του ως Τοποτηρητή του Θρόνου Πάφου, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και περίθαλψής του.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει επίσης ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας, αναφέρεται επισήμως πως η επικοινωνία του Αρχιεπισκόπου με τους Αρχιερείς για τη συμμετοχή στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμάτων στον Τύπο και όχι με προσωπικές ή θεσμικές προσκλήσεις», πρακτική που σύμφωνα με τον δικηγόρο, «δεν συνάδει με την εκκλησιαστική τάξη, το ήθος και την κανονική παράδοση».

Αναφέρει περαιτέρω ότι ο Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά την αποκατάσταση της αλήθειας, τη διαφύλαξη της ενότητας και της ειρήνης στην Εκκλησία, καθώς και τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στους θεσμούς.

Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης «να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους πριν από τη δημοσίευση ειδήσεων που πλήττουν πρόσωπα και θεσμούς», αναφέροντας ότι «η αλήθεια δεν έχει ανάγκη υπερβολές, αλλά φως».