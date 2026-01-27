Σοκ και θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία - Αγωνία για τους τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από τα ρουμανικά Μέσα, το βανάκι με δέκα επιβαίνοντες – που ταξίδευαν για τη Λιόν ώστε να παρακολουθήσουν διά ζώσης τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρα με την ομώνυμη ομάδα για το Europa League (29/1) – συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timiş. Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews πέντε από τους επιβαίνοντες κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με τους τρεις από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, τρία θύματα είναι από τη Θεσσαλονίκη (Συκιές, Νεάπολη και Εύοσμο) και ένα από την Κατερίνη.

Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Φίλοι των θυμάτων μίλησαν στο ΕΡΤnews, αναφέροντας πως ήταν αγαπητά παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και γι’ αυτό το λόγο οργάνωναν εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη εκδρομή. Το μίνι βαν μάλιστα είχε νοικιαστεί από την Αλεξάνδρεια.

Όπως μεταδίδει το digi24.ro, το mini bus που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, προσπέρασε ένα όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Lugoj, ενώ προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε πως οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός του mini bus επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκούς αγώνες, επιλέγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας και Σερβίας που είναι εκτός ΕΕ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Γύρω στις 1:05 μ.μ., μάς ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Μητσοτάκης: Εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και την οικογένεια του ΠΑΟΚ

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας», επισημαίνει με ανάρτησή του στο facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Πατέρας οπαδού που ήταν στο δυστύχημα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Ένα από τα παιδιά που γλίτωσε μου είπε για τον γιο μου και το τροχαίο

Στιγμές αγωνίας ζουν οι οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο βαν που νωρίς το μεσημέρι ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με απολογισμό 7 νεκρούς και 3 τραυματίες.

Ο πατέρας ενός νεαρού περίπου 30 ετών από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα με τους επιβάτες, κλήθηκε πριν από λίγη ώρα από την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία προκειμένου να μεταβεί στη γειτονική χώρα και να αναγνωρίσει τον γιο του.

Ο ίδιος επισήμως δεν έχει ενημερωθεί αν ο γιος του είναι ανάμεσα στους νεκρούς αλλά ένας φίλος του, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα, τους τηλεφώνησε και τους είπε πως ο γιος του ταξίδευε με το μαύρο βαν και ανασύρθηκε νεκρός.

«Από την πρεσβεία δεν έχω μάθει τίποτα. Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο γιος μου μέσα και είναι σε αυτούς που κατέληξαν. Ένας που είναι ανάμεσα στους επιζώντες, είναι καλά, και μας πήρε και μας είπε για τον γιο μου. Με την πρεσβεία μίλησα και μου είπαν ότι είναι καλό να πάμε για αναγνώριση», λέει στο protothema.gr o πατέρας, ο οποίος βρίσκεται καθ οδόν για την Ρουμανία.

Από την Έδεσσα και χωρίς επαγγελματία οδηγό νοίκιασαν το μοιραίο βαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Το protothema.gr εντόπισε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που ενοικίασε το μοιραίο βαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.



Το όχημα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία στην Έδεσσα, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να βρίσκεται στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία. Όπως αναφέρει στο protothema.gr επιστρέφει εκτάκτως στην Ελλάδα, συγκλονισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Έφυγαν άδικα επτά παιδιά», δηλώνει χαρακτηριστικά, εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια των νεαρών επιβατών.

Ο ίδιος εξηγεί ότι, μόλις έμαθε για το τραγικό δυστύχημα, επικοινώνησε άμεσα με τον υπάλληλο της εταιρείας που παρέδωσε το βαν στους νεαρούς οπαδούς.

Πρόκειται, όπως λέει, για έναν άνθρωπο συνομήλικο με τα παιδιά που χάθηκαν, γεγονός που, όπως σημειώνει, καθιστά το σοκ ακόμη μεγαλύτερο για όλους στην επιχείρηση.

«Μιλήσαμε αμέσως. Είναι και εκείνος διαλυμένος. Τα παιδιά ήταν στην ηλικία του», αναφέρει, προσθέτοντας πως κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς ένα ταξίδι που ξεκίνησε με ενθουσιασμό για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.

Το τραγικό δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος οικογένειες, φίλους και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης συνεχίζονται.

Παράλληλα, οι ελληνικές και ρουμανικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία για τη διαχείριση των συνεπειών του δυστυχήματος και τη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης.

Πηγές: ertnews.gr/protothema.gr