Ενίσχυση κινήτρων για ιδιωτικά νηπιαγωγεία ζήτησε η Επ. Παιδείας από Κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία «οδηγούνται σε μαρασμό και κλείσιμο», λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας υποσχέθηκε να λύσει τα ζητήματα, που θα δώσουν τη δυνατότητα στα νηπιαγωγεία, ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Κατέγραψε, επίσης, τις ελλείψεις σε νηπιαγωγούς και δασκάλους, και ανέφερε ότι «ελπίζουμε ότι θα τα λύσει το Υπουργείο Παιδείας», σημειώνοντας ότι αν το Υπουργείο φέρει σχετικά νομοσχέδια ενώπιον της Επιτροπής, «θα τα ψηφίσουμε πριν τη διάλυση της Βουλής».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «αυτή η Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει ειδικά σχέδια για κίνητρα για όσους θέλουν να κάνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Έχουν αφήσει έξω τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν».

Όπως σημείωσε, «έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Παιδείας, και το ένα μας στέλνει στο άλλο. Είναι επιτέλους η ώρα να συντονιστούν τα Υπουργεία για να λυθεί το ζήτημα, που δεν έχει κόστος για το κράτος, θα έχει όμως σημαντικό όφελος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώσουν».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία επιτελούν ένα σημαντικό έργο. «Δυστυχώς μετά τη νομοθεσία που ψηφίστηκε πέρσι, υπάρχουν σοβαρά θέματα, τα οποία καλέσαμε την πολιτεία να στηρίξει και να δώσει τα εχέγγυα και εφόδια να στηριχτούν τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όπως χαλαρώσεις σε πολεοδομικά κίνητρα, όπως δίνονται στην ιδιωτική δημοτική, μέση και ανώτατη εκπαίδευση».

Έκανε, επίσης, λόγο για ανάγκη κι άλλων ρυθμίσεων, όπως χορηγίες για παιδιά μικρών ηλικιών που φοιτούν σε νηπιαγωγεία. Όπως είπε, η συζήτηση θα συνεχιστεί «για να αποφύγουμε τον στραγγαλισμό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων που επεκτείνεται, με αποτέλεσμα να κλείνουν».