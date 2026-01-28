Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Κλειστό τμήμα σε κεντρική λεωφόρο – Δείτε σε ποια περιοχή και για πόσο

 28.01.2026 - 16:03
Οδηγοί προσοχή: Κλειστό τμήμα σε κεντρική λεωφόρο – Δείτε σε ποια περιοχή και για πόσο

Κλειστό θα είναι τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στην περιοχή των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, καθώς και στα Κονιά, από αύριο Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου και για περίοδο τριών μηνών περίπου, λόγω εργασιών που θα διεξάγονται για βελτίωση της λεωφόρου. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 6.π.μ. της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, κλειστό θα παραμείνει το τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, μεταξύ της συμβολής της με την οδό Αχέπανς και της συμβολής της με την οδό Θάσου, στα Κονιά. Η κυκλοφορία προς τα Κονιά θα διοχετεύεται μέσω της εξόδου του αυτοκινητοδρόμου για τα Κονιά.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή των οδικών έργων.

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

Δεν είμαι απογοητευμένος δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο.

