Άλμα κατά ΕΛΑΜ: «Συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτιά του άτομο με ποινικό παρελθόν για κακουργήματα»  

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση, «η επιλογή του ΕΛΑΜ να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του άτομο με ποινικό παρελθόν για κακουργήματα, ανεξαρτήτως του αν ο καταδικασθείς έχει τυπικά αποκατασταθεί λόγω παρέλευσης χρόνου, εγείρει εύλογα και σοβαρά πολιτικά ερωτήματα για τις σχέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου με παράνομα στοιχεία που έχουν σχέση με το υπόκοσμο».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ότι δεν είναι νομικά μεμπτό, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και πολιτικά αποδεκτό.

Το τελευταίο διάστημα, η κυπριακή κοινωνία παρακολουθεί, με έντονη ανησυχία και αποτροπιασμό, διαδοχικές αποκαλύψεις και καταγγελίες που αφορούν οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, παράνομο τζόγο, σοβαρά ποινικά αδικήματα και φαινόμενα βίας εναντίον γυναικών. Η κοινωνική αγανάκτηση εντείνεται όταν αποκαλύπτεται ότι, πρόσωπα τα οποία τελούν υπό διερεύνηση ή έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη για σοβαρά αδικήματα, ή διώκονται ποινικά, παρουσιάζονταν μέχρι πρόσφατα με τον μανδύα της «φιλανθρωπίας» και διατηρούσαν σχέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις στενές, με πολιτικά κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους, ακόμη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Βουλής.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα δημόσιων συναναστροφών: παρουσίες σε εκδηλώσεις, προεκλογικά δείπνα, φωτογραφίες στο Προεδρικό Μέγαρο σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, δημόσιες αναφορές και πολιτικοί έπαινοι για το «κοινωνικό έργο» προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τον υπόκοσμο και παράνομες δραστηριότητες και που, εν πάση περιπτώσει, είναι τοις πάσι γνωστό ότι είχαν απασχολήσει την αστυνομία για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα.