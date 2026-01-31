7 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε στο αεροπλάνο - Ποιος ο λόγος

Οι λόγοι για αυτούς τους κανόνες και τις συστάσεις κυμαίνονται από την καθαριότητα έως την άνεση και την ευκολία. «Και αν διαβάσετε τη σύμβαση μεταφοράς της αεροπορικής σας εταιρείας (γνωστή και ως τα ψιλά γράμματα), υπάρχουν στην πραγματικότητα και ορισμένες πραγματικές απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθήσετε, αλλιώς θα διατρέχετε κίνδυνο να σας διώξουν από την πτήση» σχολιάζει το Travel and Leisure.

Πριν κατευθυνθείτε λοιπόν, στο αεροδρόμιο για το επόμενο ταξίδι σας, διαβάστε αυτήν τη λίστα με αυτά που δεν πρέπει να φοράτε σε αεροπλάνο.

Τι δεν πρέπει ποτέ να φοράτε στο αεροπλάνο

Ανοιχτά παπούτσια

Εάν κατευθύνεστε σε έναν προορισμό με ζεστό καιρό, μπορεί να είναι δελεαστικό να φορέσετε σανδάλια στο αεροπλάνο, αλλά ίσως να θέλετε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν από αυτήν την απόφαση. «Πιθανότατα έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που το χαλί και κάτω από τα καθίσματα πλύθηκαν και καθαρίστηκαν σε βάθος», δήλωσε ο Bobby Laurie, travel expert και πρώην αεροσυνοδός. «Επίσης, να φοράτε πάντα παπούτσια στο μπάνιο και να μην είστε ξυπόλητοι».

Προσβλητικά ρούχα

Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα ψιλά γράμματα των αεροπορικών εταιρειών. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση σε επιβάτες που φορούν προσβλητικά ρούχα. Η διατύπωση είναι σκόπιμα ασαφής. Εάν μια αεροπορική εταιρεία κρίνει ότι τα ρούχα σας είναι προσβλητικά, μπορεί να σας ζητηθεί να αλλάξετε. Και αν αρνηθείτε, μπορεί να σας διώξουν από την πτήση.

Πιτζάμες

Είμαστε όλοι υπέρ του να νιώθετε άνετα σε μια πτήση, αλλά επειδή πρέπει να βρίσκεστε έξω σε δημόσιους χώρους, είναι καλύτερο να μην φοράτε πιτζάμες στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο. «Αντίθετα, φορέστε χαλαρά, άνετα παντελόνια με λάστιχο», δήλωσε η Σούζαν Φόγκγουελ, πρώην αεροσυνοδός με 22 χρόνια εμπειρίας. «Για παράδειγμα, ένα φαρδύ παντελόνι είναι εξίσου άνετο με τις πιτζάμες, αλλά είναι παντελόνι». Η μόνη εξαίρεση: Αν πετάτε business class και σας δοθεί πιτζάμα για την πτήση σας, είναι αποδεκτό να το φοράτε στο αεροπλάνο, απλώς αλλάξτε το πριν την προσγείωση.

Ενδυμασία κολύμβησης

Η Hawaiian Airlines είναι μία από τις λίγες που δημοσιεύει έναν ενδυματολογικό κώδικα και απαγορεύει ρητά την ενδυμασία κολύμβησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αεροσκάφη δεν διαθέτουν πισίνες, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα.

Παραπάνω από μία στρώση ρούχων

Επειδή δεν μπορείτε ποτέ να ξέρετε ποια θα είναι η θερμοκρασία σε ένα αεροπλάνο, είναι πάντα καλή ιδέα να είστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Και γι' αυτό το να φοράτε μία στρώση, είτε πρόκειται για ένα φανελάκι είτε για ένα χοντρό πουλόβερ, δεν είναι καλή ιδέα. «Να κάνετε στρώσεις για να είστε προετοιμασμένοι αν κάνει κρύο και αφαιρέστε τις στρώσεις αν κάνει ζέστη», είπε ο Laurie.

Ογκώδη μεταλλικά κοσμήματα

Τα αξεσουάρ μπορεί να είναι διασκεδαστικά για μια βραδινή έξοδο στην πόλη, αλλά κρατήστε τα ογκώδη μεταλλικά κοσμήματά σας συσκευασμένα στη χειραποσκευή σας ενώ ταξιδεύετε. Και ποτέ μην ελέγχετε τίποτα πολύτιμο. Πιθανότατα θα πρέπει να το βγάλετε όταν περάσετε από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου, κάτι που είναι περισσότερο μπελάς παρά αξίζει. Οι λάτρεις των φανταχτερών ρολογιών θα επωφεληθούν από το να φυλάσσουν τα ρολόγια τους ασφαλή σε μια ταξιδιωτική θήκη.

Άρωμα

Να είστε ευγενικοί με τους συνεπιβάτες σας που έχουν ευαισθησίες σε ορισμένα αρώματα και να αποφεύγετε να φοράτε οτιδήποτε πολύ έντονο. Τα αρώματα εξαπλώνονται παντού όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο όπως η καμπίνα ενός αεροπλάνου, και το αγαπημένο σας άρωμα μπορεί να είναι υπερβολικά έντονο σε άλλους.

