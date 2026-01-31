Themasports lifenewscy
Στο μικροσκόπιο δήμαρχοι για σοβαρές καταγγελίες – Σε αναμονή αποφάσεων το ΥΠΕΣ

 31.01.2026 - 15:27
Στο μικροσκόπιο δήμαρχοι για σοβαρές καταγγελίες – Σε αναμονή αποφάσεων το ΥΠΕΣ

Εν αναμονή απάντησης από τη Νομική Υπηρεσία βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με νέα υπόθεση Δημάρχου, εναντίον του οποίου φαίνεται να υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, το Υπουργείο αναμένει την απάντηση της Αστυνομίας, ώστε να αποφασίσει για τα επόμενα του βήματα.

Σε δηλώσεις του σήμερα στο ΚΥΠΕ, και αναφερόμενος στην πρώτη υπόθεση ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, είπε πως το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία χθες ότι υπάρχουν εναντίον του συγκεκριμένου Δημάρχου ποινικές υποθέσεις για παράβαση του ποινικού κώδικα, οι οποίες αφορούν ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, πρόσθεσε, «φαίνεται ότι υπάρχει και κάποια νέα καταγγελία στο ίδιο πλαίσιο» και για αυτό «αποστείλαμε επιστολή χθες το απόγευμα στη Νομική Υπηρεσία, με την οποία ζητούμε να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε ως Υπουργείο κατά πόσον ο Υπουργός Εσωτερικών θα θέσει τον συγκεκριμένο Δήμαρχο σε αργία, με βάση τον περί Δήμων Νόμο».

Ερωτηθείς για την περίπτωση του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο κ. Ηλία εξήγησε πως η επιστολή στάλθηκε στις 26 Ιανουαρίου στην Αστυνομία για τον λόγο ότι η ίδια η Αστυνομία είχε προβεί σε ανακοίνωση ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη διερεύνηση σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Πρόσθεσε πως η υπόθεση αυτή δεν βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και για αυτό η επιστολή στάλθηκε στον Αρχηγό της Αστυνομίας και όχι στη Νομική Υπηρεσία. «Αναμένω την απάντηση της Αστυνομίας για να προχωρήσουμε μετά να απευθυνθούμε στη Νομική Υπηρεσία για να μας συμβουλεύσει και για τούτη την περίπτωση τι ακριβώς να κάνουμε και αν θα θέσουμε τον Δήμαρχο σε αργία», είπε.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, ο κ. Ηλία είπε πως η διαφορά είναι πως στην περίπτωση του Δημάρχου Πάφου η διαδικασία ξεκίνησε από την Αστυνομία ενώ στη νέα περίπτωση του Δημάρχου η διαδικασία ξεκίνησε από τη Νομική Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε, αν η Αστυνομία απαντήσει πως υπάρχει θέμα με τον Δήμαρχο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία, ως νομικό σύμβουλο της Κυβέρνησης, για να πάρει την τελική απόφαση αν θα τεθεί ο κ. Φαίδωνος σε αργία. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η Αστυνομία θεωρήσει πως δεν υπάρχει θέμα με τον Δήμαρχο Πάφου, τότε το Υπουργείο δεν θα προχωρήσει να πάρει συμβουλή από τη Νομική Υπηρεσία και ούτε θα θέσει τον κ. Φαίδωνος σε αργία, επεσήμανε.

Ο κ. Ηλία εξήγησε πως το άρθρο 113 του Περί Δήμων Νόμου του 2022, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01/07/2024, προβλέπει το πότε τίθεται σε αργία ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος. Όπως είπε, μια από τις περιπτώσεις στις οποίες τίθεται κάποιος σε αργία είναι όταν ξεκινήσει η διερεύνηση από τις διωκτικές αρχές για αδίκημα, το οποίο επιφέρει ποινή φυλάκισης 3 ετών και άνω.

