ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ελλάδα: Αρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα νεαρό άνδρα

 01.02.2026 - 19:34
Θρίλερ στην Ελλάδα: Αρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα νεαρό άνδρα

Τουλάχιστον δύο σφαίρες έχει δεχθεί ο νεαρός άνδρας που εντοπίστηκε νωρίτερα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Πρόκειται για άνδρα που την περασμένη Δευτέρα είχε πέσει θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφός του, που κατέθεσε ότι τέσσερις άγνωστοι τον είχαν σύρει σε αυτοκίνητο. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι είχαν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση έχει διαστάσεις θρίλερ, ενώ στην περιοχή που βρέθηκε το πτώμα έχουν σπεύσει στελέχη του Ανθρωποκτονιών και ιατροδικαστής. Ηδη, έχουν περισυλλεγεί δύο κάλυκες. Μετά την αρπαγή δεν δηλώθηκε καμία απαίτηση από εκείνους που τον άρπαξαν. Εξετάζεται αν πρόκειται για υπόθεση απαγωγής που κάτι «πήγε στραβά» και οι δράστες σκότωσαν τον νεαρό ενώ οι προθέσεις τους ήταν λύτρα ή αν εξ αρχής τον άρπαξαν για να τον σκοτώσουν, άγνωστο για ποιο λόγο.

Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οικονομική άνεση. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν τα πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος και εξετάζονται τυχόν διαφορές που είχε.

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

