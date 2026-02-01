Themasports lifenewscy
Όταν ο Επστάιν απαντούσε για το αν είναι ο διάβολος και δήλωνε πως η ηθική «είναι περίπλοκο θέμα», δείτε βίντεο

 01.02.2026 - 20:37
Η δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων νέων αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν φέρνουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση. Στα δημοσιευμένα αρχεία περιλαμβάνεται και ένα βίντεο στο οποίο ο χρηματιστής απαντά σε ερωτήσεις για το «αν είναι ο διάβολος» και αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα».

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Sky News, ο Επστάιν φοράει μαύρο πουκάμισο και γυαλιά μυωπίας απαντώντας σε ερωτήσεις σε μία συνέντευξη. Σε ένα μέρος του βίντεο, ο άνδρας πίσω από την κάμερα ρωτά τον Επστάιν αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα» για να πάρει την απάντηση «όχι δεν είναι».

Όταν ρωτήθηκε γιατί όχι, ο Επστάιν απάντησε: «επειδή τα κέρδισα». Όταν του επισημάνθηκε ότι ο πλούτος του προήλθε από το να «συμβουλεύει τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν κακά πράγματα», ο Επστάιν απάντησε ότι «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα». Στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι δώρισε χρήματα για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.

 

«Τι είσαι, σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία;», ρωτά ο άνδρας με τον Επστάιν να απαντά: «κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

 

Στη συνέχεια ρωτάει τον Επστάιν αν όσοι έλαβαν δωρεές γνώριζαν από που προέρχονται τα χρήματα και ακολουθεί ο εξής διάλογος:

Επστάιν: Νομίζω ότι αν τους έλεγες ότι ο ίδιος ο διάβολος είπε «θα ανταλλάξω μερικά δολάρια για τη ζωή του παιδιού σου»
Άνδρας: Πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;

 

Επστάιν: Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη.
Άνδρας: Είναι σοβαρή ερώτηση. Πιστεύετε ότι είστε ο ίδιος ο διάβολος;
Επστάιν: Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό;
Άνδρας: Επειδή έχετε όλα τα χαρακτηριστικά...

 

Επστάιν: Όχι, ο διάβολος με τρομάζει.

Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, σύμφωνα με το Sky News. Ο Μπάνον υπηρέτησε στο Λευκό Οίκο τους πρώτους επτά μήνες της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Δεν είναι σαφές πότε και πού γυρίστηκε η συνέντευξη, ποιος τράβηξε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον μιλούσε στον Επστάιν.

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

