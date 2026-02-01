Themasports lifenewscy
Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο με εργάτες ορυχείου - Τουλάχιστον 12 νεκροί
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο με εργάτες ορυχείου - Τουλάχιστον 12 νεκροί

 01.02.2026 - 22:11
Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο με εργάτες ορυχείου - Τουλάχιστον 12 νεκροί

Τουλάχιστον 12 εργάτες ορυχείου σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone χτύπησε το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν στην επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης και οι τοπικές αρχές.

«Σημειώθηκε επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λεωφορείο που ανήκει σε μια εταιρεία στην περιοχή Πάβλογκραντ», δήλωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Telegram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο λεωφορείο με πτώματα να κείτονται μπροστά από αυτό. Οι υπηρεσίες διάσωσης πρόσθεσαν ότι οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Τερνίβκα, που βρίσκεται κοντά στο Πάβλογκραντ που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ από τις πρώτες γραμμές του μετώπου.

Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια «ισχυρή τρομοκρατική επίθεση» σε ένα ορυχείο της εταιρείας στην περιοχή, ανακοίνωσε η DTEK. Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν εργαζόμενοι που επέστρεφαν από βάρδια. Σύμφωνα με αυτήν την εταιρεία, 15 εργάτες σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, ένας απολογισμός που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις ουκρανικές αρχές.

«Σήμερα, ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση σε εργαζόμενους στον ενεργειακό τομέα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα σήμερα, περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές σε ένα μαιευτήριο και ένα κτίριο κατοικιών στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

