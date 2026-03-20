Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

 20.03.2026 - 09:11
Δεκάδες κρεβατάκια παραλίας εντοπίστηκαν στον βυθό της Αγίας Νάπας, μετά τη σφοδρή θαλασσοταραχή των τελευταίων ημερών, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν εξοπλισμό από την ακτή και τον έριξαν στη θάλασσα, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες για όσους βρίσκονται εντός ή κοντά στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, σοβαρός κίνδυνος εντοπίζεται και στην ακτή, όπου μεταλλικές λαμαρίνες από ομπρέλες έχουν διασκορπιστεί στην άμμο και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καλυφθεί, καθιστώντας τις αόρατες παγίδες για λουόμενους. Οι αιχμηρές επιφάνειες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού, ιδιαίτερα για παιδιά και όσους κινούνται ξυπόλυτοι.

Πολίτης- δύτης ανέβασε βίντεο όπου δείχνει την κατάσταση ενώ ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε καθαρισμό της περιοχής, τόσο στον βυθό όσο και στην παραλία, με στόχο την απομάκρυνση των επικίνδυνων αντικειμένων και την αποκατάσταση της ασφάλειας. 

Δείτε το βίντεο

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί
Περικοπές φωτοβολταϊκών: Πληθαίνουν τα παράπονα πολιτών – Αναμένεται να ενταθεί το φαινόμενο - Τι συμβαίνει και ποια η λύση
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

 

 

 

Τσακ Νόρις: Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο – Τι συνέβη;

 20.03.2026 - 09:06
Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

 20.03.2026 - 09:14
Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

