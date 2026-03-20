Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν εξοπλισμό από την ακτή και τον έριξαν στη θάλασσα, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες για όσους βρίσκονται εντός ή κοντά στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, σοβαρός κίνδυνος εντοπίζεται και στην ακτή, όπου μεταλλικές λαμαρίνες από ομπρέλες έχουν διασκορπιστεί στην άμμο και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καλυφθεί, καθιστώντας τις αόρατες παγίδες για λουόμενους. Οι αιχμηρές επιφάνειες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού, ιδιαίτερα για παιδιά και όσους κινούνται ξυπόλυτοι.

Πολίτης- δύτης ανέβασε βίντεο όπου δείχνει την κατάσταση ενώ ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε καθαρισμό της περιοχής, τόσο στον βυθό όσο και στην παραλία, με στόχο την απομάκρυνση των επικίνδυνων αντικειμένων και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

