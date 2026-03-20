Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η δημοσιογράφος Κατερίνα Ιωάννου, το περιστατικό αποδίδεται τελικά σε εργατικό ατύχημα που προκλήθηκε από τη βίαιη εκτόνωση συστήματος πυρόσβεσης πεπιεσμένου αέρα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας να στέλνουν επί τόπου όχημα και ομάδα διάσωσης για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας. Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άνδρες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, αλλά εργάζονται σε ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού για ιατρική περίθαλψη.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας τους, ο 41χρονος εργαζόμενος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και κρίθηκε αναγκαίο να κρατηθεί προληπτικά για νοσηλεία, με τους θεράποντες ιατρούς να διαβεβαιώνουν πως η κατάστασή του είναι εκτός κινδύνου. Ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 42 ετών, στάθηκε πιο τυχερός καθώς έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει πλέον αναλάβει την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η επικίνδυνη εκτόνωση.