Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

 20.03.2026 - 09:14
Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με το ατύχημα που αναστάτωσε τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό, καθώς οι αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για έκρηξη αναθεωρήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η δημοσιογράφος Κατερίνα Ιωάννου, το περιστατικό αποδίδεται τελικά σε εργατικό ατύχημα που προκλήθηκε από τη βίαιη εκτόνωση συστήματος πυρόσβεσης πεπιεσμένου αέρα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας να στέλνουν επί τόπου όχημα και ομάδα διάσωσης για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας. Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άνδρες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, αλλά εργάζονται σε ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού για ιατρική περίθαλψη.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας τους, ο 41χρονος εργαζόμενος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και κρίθηκε αναγκαίο να κρατηθεί προληπτικά για νοσηλεία, με τους θεράποντες ιατρούς να διαβεβαιώνουν πως η κατάστασή του είναι εκτός κινδύνου. Ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 42 ετών, στάθηκε πιο τυχερός καθώς έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει πλέον αναλάβει την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η επικίνδυνη εκτόνωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί
Περικοπές φωτοβολταϊκών: Πληθαίνουν τα παράπονα πολιτών – Αναμένεται να ενταθεί το φαινόμενο - Τι συμβαίνει και ποια η λύση
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

 20.03.2026 - 09:11
Επόμενο άρθρο

Απεργία στο αεροδρόμιο Λάρνακας: «Έσπασαν» οι διαπραγματεύσεις, αντιδρούν οι εργαζόμενοι - Δείτε φωτογραφίες

 20.03.2026 - 09:19
Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

  •  20.03.2026 - 06:13
LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  •  20.03.2026 - 06:10
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

  •  20.03.2026 - 06:15
Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

  •  20.03.2026 - 09:14
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

  •  20.03.2026 - 06:20
Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

  •  20.03.2026 - 09:11
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

  •  20.03.2026 - 09:00
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

  •  20.03.2026 - 08:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα