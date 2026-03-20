VIDEO: Ρομπότ σε εστιατόριο βγήκε εκτός ελέγχου - Δεν σταματούσε να χορεύει και εκτόξευε φαγητά σε πελάτες

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το ρομπότ να εκτελεί χορευτικές κινήσεις, ενώ οι πελάτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε χάος, όταν το ρομπότ, κατά τη διάρκεια της παράστασης, χτύπησε με τα χέρια του το τραπέζι των πελατών με αποτέλεσμα φαγητά να βρεθούν στο έδαφος και σε θαμώνες του εστιατορίου, με αποτέλεσμα άπαντες να παρακολουθούν με απορία τα όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους.

Στο βίντεο διακρίνονται υπάλληλοι του εστιατορίου που σπεύδουν να συγκρατήσουν το ρομπότ, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

Όπως είναι φυσικό το βίντεο από το απρόοπτο περιστατικό έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ρομποτικής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

