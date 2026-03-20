Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Ρομπότ σε εστιατόριο βγήκε εκτός ελέγχου - Δεν σταματούσε να χορεύει και εκτόξευε φαγητά σε πελάτες

 20.03.2026 - 13:45
VIDEO: Ρομπότ σε εστιατόριο βγήκε εκτός ελέγχου - Δεν σταματούσε να χορεύει και εκτόξευε φαγητά σε πελάτες

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, που είχε αναλάβει τον ρόλο της ψυχαγωγίας στο κινεζικό εστιατόριο «HaiDiLao» στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, προκάλεσε χάος όταν η συμπεριφορά του εκτροχιάστηκε εντελώς ξαφνικά.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το ρομπότ να εκτελεί χορευτικές κινήσεις, ενώ οι πελάτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε χάος, όταν το ρομπότ, κατά τη διάρκεια της παράστασης, χτύπησε με τα χέρια του το τραπέζι των πελατών με αποτέλεσμα φαγητά να βρεθούν στο έδαφος και σε θαμώνες του εστιατορίου, με αποτέλεσμα άπαντες να παρακολουθούν με απορία τα όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους.

Στο βίντεο διακρίνονται υπάλληλοι του εστιατορίου που σπεύδουν να συγκρατήσουν το ρομπότ, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

Όπως είναι φυσικό το βίντεο από το απρόοπτο περιστατικό έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ρομποτικής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπουργείο Υγείας: «Μάχη με τον χρόνο» τα ασθενοφόρα – Στόχος ανταπόκριση κάτω από 8 λεπτά

 20.03.2026 - 13:29
Επόμενο άρθρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Το θετικό νέο για Καμορανέζι και ποιοι είναι εκτός

 20.03.2026 - 14:08
ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

  •  20.03.2026 - 14:13
LIVE: Σκοτώθηκε ο στρατηγός Ναϊνί, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

LIVE: Σκοτώθηκε ο στρατηγός Ναϊνί, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  •  20.03.2026 - 14:04
Νέα πυρά Παπαδόπουλου σε Φειδία: «Δεν υπάρχει θέση στα ψηφοδέλτια για πρόσωπα με σοβαρές ποινικές καταδίκες»

Νέα πυρά Παπαδόπουλου σε Φειδία: «Δεν υπάρχει θέση στα ψηφοδέλτια για πρόσωπα με σοβαρές ποινικές καταδίκες»

  •  20.03.2026 - 14:29
Καμία νέα εστία αφθώδους πυρετού: Σε εξέλιξη εμβολιασμοί και θανατώσεις

Καμία νέα εστία αφθώδους πυρετού: Σε εξέλιξη εμβολιασμοί και θανατώσεις

  •  20.03.2026 - 15:15
Υπουργός Υγείας - Νομοσχέδιο για νοσηλευτές: Συνεχίζεται η συζήτηση - Στόχος πριν το κλείσιμο της Βουλής

Υπουργός Υγείας - Νομοσχέδιο για νοσηλευτές: Συνεχίζεται η συζήτηση - Στόχος πριν το κλείσιμο της Βουλής

  •  20.03.2026 - 13:28
ΕΟΑ Λάρνακας: Αλλάζει από τέλος Μαρτίου – Πού θα μπορείς πλέον να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου;

ΕΟΑ Λάρνακας: Αλλάζει από τέλος Μαρτίου – Πού θα μπορείς πλέον να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου;

  •  20.03.2026 - 11:23
Σοκαριστικό περιστατικό στη Λάρνακα: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

Σοκαριστικό περιστατικό στη Λάρνακα: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

  •  20.03.2026 - 12:00
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις

Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις

  •  20.03.2026 - 11:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα