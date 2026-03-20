Υπουργείο Υγείας: «Μάχη με τον χρόνο» τα ασθενοφόρα – Στόχος ανταπόκριση κάτω από 8 λεπτά

Από την πλευρά της, η Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, είπε, σε δηλώσεις της, πως θέλουν να μειώσουν τον χρόνο ανταπόκρισής τους στα περιστατικά κάτω των 8 λεπτών. Όπως αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση, σήμερα υπάρχουν 13 διασωστικές μηχανές ταχείας επέμβασης.

Στις δηλώσεις του στο περιθώριο της επίσκεψης, στην παρουσία και του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΟΚΥπΥ, Κωνσταντίνου Χατζηγιάννη, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενη σε περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

«Το έργο τους είναι ανεκτίμητο, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Είμαστε εδώ για να δούμε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Να εκφράσουμε καταρχάς τις ευχαριστίες μας για το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά, υπηρετώντας τον πολίτη, υπηρετώντας τον ασθενή. Παράλληλα να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω στήριξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν. Στόχος μας είναι ένα σύστημα υγείας, το οποίο είναι άμεσο, αποτελεσματικό και πάντοτε ανθρώπινο», πρόσθεσε.

Εθνικός ο ρόλος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων

Η Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις της είπε ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων είναι εθνικός.

«Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει άλλο σώμα διάσωσης από επαγγελματίες υγείας εκτός από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και φαίνεται ο ρόλος της σε όλες τις καταστροφές, τις κρίσεις, αλλά και στην καθημερινότητα, στη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Είναι ευλογία ο πολιτικός προϊστάμενος, ο Υπουργός Υγείας με την έναρξη της θητείας του να υποστηρίζει και να επισκέπτεται την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Αυτό δείχνει τη θέληση της πολιτείας να υποστηρίξει την Υπηρεσία και να την ανάπτυξη περαιτέρω», σημείωσε.

Η κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες τόσο στον Υπουργό Υγείας αλλά όσο και στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για τη συνεχή στήριξη και διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγωνίζονται για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Κληθείσα να απαντήσει στα περί καθυστερήσεων, η Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις πλέον "έχουν λόγο και ρόλο", γιατί τα πάντα στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων είναι ψηφιακά καταχωρημένα, τα πάντα ηχογραφημένα «και όπου υπάρχει καθυστέρηση διαφαίνεται ότι τα ασθενοφόρα μας ήταν σε άλλες επείγουσες καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή που δεν θα μπορούσαμε να εγκαταλείψουμε τους συνανθρώπους μας».

«Σε όλες τις χώρες του κόσμου το να υπάρχει μια καθυστέρηση στα ασθενοφόρα είναι καθημερινότητα, αφού τα ασθενοφόρα δεν αρκούν σε όλες τις περιπτώσεις για να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά, γιατί δεν γνωρίζουμε την ίδια στιγμή πόσα περιστατικά θα έχουμε στην ίδια στιγμή», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η στελέχωση και ανάπτυξη των ασθενοφόρων και κυρίως στις ορεινές περιοχές είναι εξαιρετική.

«Το δίκτυο των ασθενοφόρων που αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια, είναι βάσει διεθνών δεδομένων και φαίνεται ότι έχουμε πολύ καλούς χρόνους ανταπόκρισης. Αυτό δεν είναι στο θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή να το αναφέρω εγώ, αλλά είναι χειροπιαστό μέσα από τον γεωγραφικό εντοπισμό των ασθενοφόρων που φαίνεται πολύ ξεκάθαρα πως αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει κάποιος τομέας για τον οποίο θα ζητήσουν βοήθεια ή ενίσχυση από το Υπουργείο Υγείας με αφορμή και τη σημερινή συνάντηση, η κ. Κωνσταντίνου είπε: «Βέβαια, γιατί τουλάχιστον η δική μου η σκέψη είναι να είμαστε η καλύτερη υπηρεσία όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου».

«Θέλουμε να μειώσουμε το χρόνο ανταπόκρισης κάτω των 8 λεπτών. Υπάρχουν σημεία, τα οποία θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω, όπως είναι και οι διασωστικές μηχανές ταχείας επέμβασης, τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω και εκεί στοχεύουμε και εκεί θα στοχεύσουμε στο μέλλον επιχειρησιακά, συζητώντας το βέβαια με το Υπουργείο Υγείας και με τον Οργανισμό το πώς θα το αναπτύξουμε», κατέληξε.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση σήμερα υπάρχουν 13 διασωστικές μηχανές ταχείας επέμβασης. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε και ενημερώθηκε για το πώς λειτουργεί η υπηρεσία και τον χρόνο ανταπόκρισής της.