ΑρχικήΚοινωνία
Αφθώδης πυρετός: Με μαύρο φέρετρο έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων

 21.03.2026 - 12:38
Τον τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων ζητεί ομάδα κτηνοτρόφων που διαμαρτύρεται, το πρωί έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με σύνθημα «Εγκληματίες, απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η μαζική θανάτωση των ζώων». Αναμένεται να επιδώσουν υπόμνημα σε εκπρόσωπο του Προεδρικού.

Οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Κύπρου, κυρίως Γέρι, Κοφίνου, Λεμεσό, συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό, κρατούν ένα μαύρο φέρετρο, στο οποίο, όπως ανέφεραν, «κάθε μέρα μπαίνει ένας». Είχε προηγηθεί συγκέντρωσή τους στον χώρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται επίσης για ελλιπή ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κατηγορούν την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ισχυριζόμενοι ότι "ψεύδεται" και ζητούν να ακολουθηθούν διαδικασίες με βάση τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Διαμαρτύρονται επίσης, όπως ανέφεραν, για συλλήψεις κτηνοτρόφων που αντιδρούν στις δειγματοληψίες, ζητώντας «χαρτί με βούλα» για το ότι τα ζώα τους πάσχουν από αφθώδη πυρετό και πρέπει να θανατωθούν.

Οι κτηνοτρόφοι έφθασαν έξω από το Προεδρικό με ισχυρή συνοδεία Αστυνομίας με τα δικά τους οχήματα. Κατά τη διαμαρτυρία τους αποκόπηκε η Λεωφόρος έξω από το Προεδρικό, από τον κυκλικό κόμβο μέχρι τα φώτα πλησίον του Προεδρικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

S&P: Επαναβεβαίωσαν την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α - «Ισχυρή και έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης»

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης "Standard & Poor’s" επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βαθμίδα "Άλφα πλην", διατηρώντας θετική την προοπτική της.

