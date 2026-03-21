Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Άλλες δύο μολυσμένες μονάδες στη Λάρνακα - Πάνω από 21 χιλιάδες αιγοπρόβατα θανατώθηκαν

 21.03.2026 - 15:55
Τα σημερινά αποτελέσματα των αναλύσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέδειξαν άλλες δύο μολυσμένες μονάδες, φτάνοντας έτσι στις 44 με κρούσματα αφθώδη πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Υπηρεσίες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Με μαύρο φέρετρο έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων

Οι σημερινές μονάδες είναι μια μονάδα 16 αιγοπροβάτων στη Δρομολαξια και μια μονάδα βοοειδών με 193 ζώα στο Μενεού, εντός της μολυσμένης ζώνης στην επαρχία Λάρνακας. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν, στο μεταξύ,  τις επιδημιολογικές διερευνήσεις, δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει στο 98% των μονάδων βοοειδών και στο 65% των μονάδων αιγοπροβάτων παγκυπρίως. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος επαναληπτικός εμβολιασμός. 

Συνεχίζονται, εξάλλου, σήμερα οι θανατώσεις ζώων στα Λιβάδια φτάνοντας μέχρι στιγμής περίπου τις 21,000 αιγοπρόβατα συνολικά. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία συνεχίζουν, εξάλλου τις συντονισμένες ενέργειες για εντοπισμό παράνομων διακινήσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες προβαίνουν οι αρχές στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κακουργηματική δίωξη στον bodybuilder-influencer στη Θεσσαλονίκη, κρατείται μέχρι να απολογηθεί - Τούμπανο αναβολικών το γυμναστήριό του

 21.03.2026 - 15:33
Επόμενο άρθρο

Τα δάκρυα του Τσαλίκη ξεφυλλίζοντας το άλμπουμ του γάμου του - Το συγκινητικό βίντεο

 21.03.2026 - 16:01
Λετυμπιώτης: Θα ενημερώσει Εθνικό Συμβούλιο για αφθώδη και μέτρα για επιπτώσεις πολέμου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν ζητηθεί

Λετυμπιώτης: Θα ενημερώσει Εθνικό Συμβούλιο για αφθώδη και μέτρα για επιπτώσεις πολέμου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν ζητηθεί

Αν ζητηθεί κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει και για τα θέματα του αφθώδους πυρετού και των μέτρων για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα