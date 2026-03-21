Αφθώδης πυρετός: Άλλες δύο μολυσμένες μονάδες στη Λάρνακα - Πάνω από 21 χιλιάδες αιγοπρόβατα θανατώθηκαν

Οι σημερινές μονάδες είναι μια μονάδα 16 αιγοπροβάτων στη Δρομολαξια και μια μονάδα βοοειδών με 193 ζώα στο Μενεού, εντός της μολυσμένης ζώνης στην επαρχία Λάρνακας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν, στο μεταξύ, τις επιδημιολογικές διερευνήσεις, δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει στο 98% των μονάδων βοοειδών και στο 65% των μονάδων αιγοπροβάτων παγκυπρίως. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος επαναληπτικός εμβολιασμός.

Συνεχίζονται, εξάλλου, σήμερα οι θανατώσεις ζώων στα Λιβάδια φτάνοντας μέχρι στιγμής περίπου τις 21,000 αιγοπρόβατα συνολικά.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία συνεχίζουν, εξάλλου τις συντονισμένες ενέργειες για εντοπισμό παράνομων διακινήσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες προβαίνουν οι αρχές στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ