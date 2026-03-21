ΕΛΛΑΔΑ

Κακουργηματική δίωξη στον bodybuilder-influencer στη Θεσσαλονίκη, κρατείται μέχρι να απολογηθεί - Τούμπανο αναβολικών το γυμναστήριό του

 21.03.2026 - 15:33
Η αστυνομία, συνέλαβε τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο γνωστός bodybuilder του TikTok, εξαρθρώνοντας εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, χρήση και διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής με ουσίες απαγορευμένες από τον Ε.Ο.Φ.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν 5.263 κάψουλες και δισκία, 362 ενέσιμα φιαλίδια και σχεδόν 16 κιλά σκόνης αναβολικών, φαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, αεροβόλο πιστόλι, περίστροφο κρότου και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στον γνωστό bodybuilder ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον δεύτερο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Την εγκληματική ομάδα εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που προχώρησε στις τρεις συλλήψεις τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 2026.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο, καθώς και κατάστημα, όπου διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και σχετική ιστοσελίδα για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους.

Τα εν λόγω αναβολικά σκευάσματα προορίζονταν για αθλητές, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή ενόψει της συμμετοχής τους σε αυτούς. Παράλληλα, διακινούσαν και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., θέτοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των χρηστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, στο γυμναστήριο – κατάστημα και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών,
301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών,
195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων,
61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων,
15.930 γραμμάρια συμπληρωμάτων διατροφής σε σκόνη, απαγορευμένων από τον Ε.Ο.Φ.
3.802 κάψουλες και δισκία απαγορευμένων από τον Ε.Ο.Φ. συμπληρωμάτων διατροφής,
3.490 ευρώ,
έγγραφα, παραστατικά και τιμολόγια,
αεροβόλο πιστόλι,
περίστροφο κρότου αερίου,
πλαστικό κουτί με ακατέργαστη κάνναβη (φούντα), μικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων και
αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Λετυμπιώτης: Θα ενημερώσει Εθνικό Συμβούλιο για αφθώδη και μέτρα για επιπτώσεις πολέμου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν ζητηθεί

Λετυμπιώτης: Θα ενημερώσει Εθνικό Συμβούλιο για αφθώδη και μέτρα για επιπτώσεις πολέμου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν ζητηθεί

Αν ζητηθεί κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει και για τα θέματα του αφθώδους πυρετού και των μέτρων για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

  •  21.03.2026 - 16:06
  •  21.03.2026 - 07:47
  •  21.03.2026 - 16:35
  •  21.03.2026 - 15:55
  •  21.03.2026 - 10:28
  •  21.03.2026 - 12:38
  •  21.03.2026 - 10:54
  •  21.03.2026 - 07:39

