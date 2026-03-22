Χειροπέδες σε οδηγό: Ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε τη σκηνή

 22.03.2026 - 07:50
Συνεχίζονται οι δράσεις της Αστυνομίας ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων. Ένα πρόσωπο συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ τρία άλλα πρόσωπα, συνελήφθησαν αφού εναντίον τους εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της κακόβουλης ζημιάς, κλοπής και τροχαίων παραβάσεων, αντίστοιχα. Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ένα άλλο πρόσωπο, συνελήφθη για εγκατάλειψη σκηνής τροχαίας σύγκρουσης, αντίσταση κατά την σύλληψη κ.α.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 708 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 927 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι 52 υποστατικών όπου καταγγέλθηκαν οι υπεύθυνοι/διαχειριστές δέκα εξ αυτών, για αδικήματα κατά παράβαση της λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, καταγγέλθηκαν 163 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές, 84 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ άλλες 28 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

 

 

 

