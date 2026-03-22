«Έκλαιγα για ώρες»: Η 23χρονη Λόρεν έχασε τα μαλλιά της λόγω άγχους – Πώς το αντιμετωπίζει

Τα πρώτα σημάδια και η αρχική αντίδραση

Η νεαρή ασκούμενη κτηνιατρική νοσηλεύτρια από το Newcastle παρατήρησε για πρώτη φορά ότι τα μαλλιά της άρχισαν να πέφτουν τον Μάιο του 2025, αλλά δεν έδωσε μεγάλη σημασία, αποδίδοντας τις τούφες που έβρισκε κάθε πρωί στο μαξιλάρι της σε ορμονικές αλλαγές.

Δύο μήνες αργότερα, όταν βρισκόταν σε διακοπές με τις φίλες της στην Ισπανία, η καλύτερή της φίλη παρατήρησε ότι έλειπε μια μεγάλη τούφα μαλλιών από τον αυχένα της: «Είχα πιάσει ψηλά τα βρεγμένα μου μαλλιά και η Χόλι με ρώτησε αν είχα κατά λάθος ξυρίσει το πίσω μέρος των μαλλιών μου στο ντους», θυμάται η 23χρονη. «Το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής είχε εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά δεν είχα άλλα συμπτώματα εκείνη τη στιγμή ή πριν από αυτό. Πράγματι, λίγους μήνες πριν από το ταξίδι, παρατήρησα ότι τα μαλλιά μου έπεφταν στο μαξιλάρι, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν φυσιολογικό ή ότι οφειλόταν σε έντονη περίοδο» πρόσθεσε.

Όταν συνειδητοποίησε ότι έχανε τα μαλλιά της, υπέστη «πλήρη νευρικό κλονισμό και κρίση άγχους» και επικοινώνησε με τη μαμά της, η οποία ήταν κομμώτρια, για να την καθησυχάσει: «Τότε η μαμά μού είπε ότι μπορεί να είναι αλωπεκία. Έκλαιγα στο μπάνιο για ώρες. Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε ή τι μπορεί να το προκάλεσε» ανέφερε.

Η διάγνωση

Επιστρέφοντας από τις διακοπές, έκλεισε ραντεβού με τον οικογενειακό της γιατρό, ο οποίος επιβεβαίωσε τις υποψίες της μητέρας της και της διέγνωσε την αλωπεκία. Τόσο ο θείος της όσο και η μητέρα της είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα τριχόπτωσης στο παρελθόν, με τον θείο της να έχει διαγνωστεί με γυροειδή αλωπεκία στα 20 του, ως αποτέλεσμα του εργασιακού στρες. Η μητέρα της, ωστόσο, πιστεύει ότι η αλωπεκία της προκλήθηκε από μετάγγιση αίματος μετά τον τοκετό, κατά την οποία έχασε σημαντική ποσότητα σιδήρου.

Μέχρι τώρα, η 23χρονη δεν έχει λάβει καμία υποστήριξη για να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση σε τόσο νεαρή ηλικία: «Εκτός από τη διάγνωση, δεν έλαβα καμία βοήθεια από τον οικογενειακό γιατρό: καμία συμβουλευτική υποστήριξη, καμία παραπομπή σε δερματολόγο και καμία μη επεμβατική θεραπευτική επιλογή. Κατάφερα να κλείσω ραντεβού με δερματολόγο για τον Νοέμβριο μόνο επειδή παραπονιόμουν για μήνες. Τώρα είμαι σε λίστα αναμονής, αλλά δεν αναμένεται να με δει ο γιατρός πριν τον επόμενο Αύγουστο» τονίζει.

Βρίσκοντας την προσωπική δύναμη

Λόγω της εκτεταμένης τριχόπτωσης, αναγκάζεται να φοράει περούκες, κάτι που την υποχρεώνει να ξυρίζει τακτικά το κεφάλι της για να ταιριάζουν καλά. Αν και έχει πλέον αποδεχτεί την κατάσταση, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τα μαλλιά της να φυτρώσουν με διαφορετικούς τρόπους: συμπληρώματα με λάδι κολοκύθας, σέρουμ για τα μαλλιά και μασάζ για το τριχωτό της κεφαλής, προσέχοντας παράλληλα τη διατροφή και την υγεία του εντέρου της.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο καλά το διαχειρίζομαι και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά πρέπει να προσποιείσαι μέχρι να τα καταφέρεις. Υπάρχουν μέρες που απλά εύχομαι να ήμουν φυσιολογική, όπου τα μαλλιά μου είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί. Έχασα τα μαλλιά μου, αλλά κέρδισα μια εντελώς νέα ζωή για τον εαυτό μου», πρόσθεσε.