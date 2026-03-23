Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Ελένη έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαρτίου σε ηλικία 94 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφία στον Στρόβολο, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:030

Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Στροβόλου (πλησίον K- cineplex)

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα «Νικόλας Θεολόγου» για παιδιά με καρκίνο.