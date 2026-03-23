Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

 23.03.2026 - 15:43
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τον διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό το αμέσως επόμενο διάστημα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τη Δευτέρα.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το θέμα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «έχουμε ενημερωθεί για την πρόθεση του κ. Γιοχάνες Χαν να παραιτηθεί από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, κατόπιν του διορισμού του στη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας».

Σημείωσε ότι ο κ. Χαν γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρόθεσή του, μέσω επιστολής, εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφασή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της επίλυσης του Κυπριακού, τόσο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κυπρίων, όσο και για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο κ. Χαν σημείωσε, ακόμα, ότι η ανάληψη των νέων του καθηκόντων συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις και περιορισμένη διαθεσιμότητα, γεγονός που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον απαιτούμενο βαθμό στη συγκεκριμένη αποστολή.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, το ζήτημα απασχόλησε και την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τον διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό το αμέσως επόμενο διάστημα», είπε.

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

