ΑρχικήΕλλάδαΕλεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

 24.03.2026 - 18:05
Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στον γκαλερίστα επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Του επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας. Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για: Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα) και απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Κατά πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του γκαλερίστα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

Μάκης Κεραυνός: Προανήγγειλε επιστροφή του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης – Τι θα γίνει με τον φόρο άνθρακα

Πτήσεις από τουρκικό μαχητικό πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Δρομολαξιά

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ειδοποίηση από την UEFA για 4 ύποπτους αγώνες στην ΚΥΠΡΟ μέσα στον Μάρτιο!

